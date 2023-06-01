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11 июля начнутся продажи квартир во 2-й очереди ЖК «АКВИЛONLINE» в Северодвинске

ЖК «АКВИЛONLINE» строится Группой Аквилон в квартале, ограниченном ул. Железнодорожная - ул. Первомайская - пр. Беломорский. Все подробности о старте продаж квартир во 2-й очереди комплекса можно узнать по телефону 8(8184) 52-00-00.

 На участке площадью 3,62 га, приобретенном у частных собственников, планируется построить порядка 40 тыс. кв. м нового, современного жилья. При этом почти 3 га площади участка отводится под благоустройство. Также в рамках проекта рассматриваются варианты реновации привокзальной площади. Основная идея развития этого квартала – замещение обезличенной и неухоженной территории современной жилой застройкой. Она формируется отдельно стоящими домами, между которыми располагаются хорошо освещенные дворовые зоны со всеми необходимыми элементами благоустройства. Дворы и тротуары выделяются газонами с посадкой кустарников и деревьев, предусматривается просторная гостевая автопарковка. На территорию квартала предусматривается пять въездов с прилегающих улиц.

 Вторая очередь жилого комплекса площадью 16,7 тыс. кв. м рассчитана на 273 квартиры разнообразных планировок, спроектированных по передовой технологии «Разумные метры». Все квартиры сдаются с отделкой White box, можно дозаказать чистовую отделку в одном из 3-х цветовых решений: Sand, Terra, Graphite.

 При строительстве жилого комплекса реализуется концепция Э4 - качественно новый стандарт, объединивший передовые разработки Группы Аквилон по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета.

 Устанавливаются передовые инженерные системы: автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная бесстояковая разводка системы отопления с поквартирным учетом потребления теплоэнергии, двухтарифные счетчики, энергоэффективные современные лифты. Жилой комплекс оснащается набором умных систем inHOME, который предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей компанией и возможностям контроля за квартирой через мобильное приложение, а также видеонаблюдением.

 В настоящее время на двух корпусах 1-й очереди комплекса завершено возведение «коробки» здания, завершаются работы по устройству кровли и внутренних перегородок, ведется установка окон и прокладка внутренних и наружных инженерных сетей. На 2-й очереди завершаются монолитные работы по возведению стен и перекрытий 1-го этажа.

 Этот район города корабелов располагает необходимой социально-бытовой инфраструктурой. В шаговой доступности: детский сад №15, гуманитарная гимназия №8, Северодвинский технический колледж, корпус филиала САФУ, два крупных многофункциональных торговых центра, остановки общественного транспорта. Важным преимуществом локации является близость градообразующего предприятия – ПО «Севмаш», на котором работает значительное число горожан.

В рамках проекта ЖК «АКВИЛONLINE» предложена концепция реновации привокзальной площади. Она предусматривает обновление территории в 1,7 га, четкое разделение пешеходных и автотранспортных потоков, реконструкцию пешеходных переходов, создание автостоянки на 190 мест с современной разметкой, благоустройство участка, прилегающего к существующему фонтану с укладкой брусчатки в форме винта подводной лодки, установкой современных удобных скамеек и других малых архитектурных форм, озеленением, обустройство велодорожки с велопарковкой, новое наружное освещение с ночной декоративной подсветкой общественных пространств, междугородные остановки с современными перронами в едином стиле для ожидания пассажиров и размещения билетных касс. Реализация проекта в рамках соглашения с администрацией Северодвинска позволит существенно преобразить городскую среду в данном районе и выгодно презентовать въезд в город.

 Сейчас Группа Аквилон возводит в городе корабелов 6 жилых комплексов общей площадью 165 тыс. кв. м. До конца года запланирован старт продаж квартир во вторых очередях ЖК Аквилон NEO и ЖК Аквилон LISTVA**.

*Реклама. ФЗ-214. Предложение ограничено, не является публичной офертой. Сроки проведения мероприятия 06.07.2023 года. Подробности по тел. 8 (8182) 60-32-08 в Архангельске и 8(8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Перевод: АКВИЛONLINE (АКВИЛОН ЛАЙН) — Аквилон линия. Застройщик ООО СЗ «ОН-ЛАЙН». Жилой комплекс на пересечении ул. Железнодорожная и ул. Первомайская в г. Северодвинск. Кадастровый номер земельного участка 29:28:107054:232, 2-й этап. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

**Застройщики: ООО «СЗ Аквилон Северодвинск» и ООО «СЗ «БРИЗ»

 

28 июнь 11:13 | : Экономика

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