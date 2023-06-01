Ау, лебедчик! В Архангельской области ищут специалиста редкой профессии

В Архангельской области ищут лебедчика. Будущему сотруднику предстоит переехать в район Крайнего Севера, при этом жить за счет работодателя и получать от 150 000 рублей на руки.

Лебедчиком принято называть разнорабочего, который занимается всесторонним обслуживанием лебедки. В его обязанности входит проверка функциональности, выявление дефектов, выяснение их причин, устранение, а также непосредственная работа на лебедке по подтягиванию крупногабаритных грузов. Кроме того, существует специальная система сигналов, которые должен знать рабочий, чтобы иметь возможность отслеживать ситуацию.

Данная вакансия не для новичков, поэтому ключевыми требованиями к кандидату являются наличие удостоверения судового крана и опыт работы от 3-х лет.

Работодатель отмечает, что берет на себя все расходы, связанные с проживанием, проездом и питанием: хоть вахтовый поселок и небольшой, но в нем есть все, что необходимо – стационарная столовая, баня, душевые, прачечные. Компания гарантирует ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 52 дней, «белую» заработную плату от 150 000 рублей, премии по итогам работы.

Стоит отметить, что на данный момент средняя заработная плата в Архангельской области составляет 55 600 рублей, что практически в 3 раза меньше предлагаемой зарплаты лебедчику морских судов.

За последнее время было размещено всего 3 вакансии для лебедчика в России. Сотрудников набирали в Калининградской, Архангельской и Ульяновской областях.