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В Архангельской области растет спрос на сотрудников в сфере спорта и ЗОЖ

Аналитики hh.ru выяснили, что за месяц число новых рабочих мест в сфере спорта и красоты в Архангельской области выросло на 92%, а средняя предлагаемая зарплата составила 70 900 руб.

 

Рынок труда в этой области набирает обороты к летнему сезону, а значит работодатели активно ищут персонал. Только за последние 30 дней местный бизнес разместил более 800 вакансий в сфере «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты». Это на 92% больше, чем в месяц назад. В топ-5 самых востребованных профессий у местных компаний из данной сферы вошли самые разные профессии: менеджеры по продажам, администраторы, фитнес-тренеры, парикмахеры и косметологи. 

 

Средняя предлагаемая зарплата в области спорта и красоты в Архангельской области за год изменилась кардинально и достигла 70 900 рублей, в 2022 году зарплата составляла 27 300 рублей. Отметим, что ожидания соискателей оказались гораздо скромнее: их запросы находятся на уровне 47 500 рублей. За год жители Архангельской области, ищущие работу в данном секторе услуг, увеличили свои зарплатные ожидания на 5 750 рубль. 

Топ-10 актуальных вакансий в сфере «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», Архангельская область, июнь 2023:

  1. Администратор студии, до 50 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/82052118 
  2. Администратор салона красоты, от 28 000 до 35 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/82072941 
  3. Врач-косметолог, https://hh.ru/vacancy/81494294 
  4. Фитнес-тренер, от 35 000 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/77965580 
  5. Мастер ногтевого сервиса, до 50 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/81472285 
  6. Парикмахер, до 200 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/81977309 
  7. Инструктор групповых программ, https://hh.ru/vacancy/80241368 
  8. Парикмахер, от 50 000 до 70 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/81251900 
  9. Тренер-инструктор, до 40 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/81396051 
  10. Парикмахер-универсал, от 40 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/81376448  
20 июнь 11:23 | : Экономика

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