В Архангельской области растет спрос на сотрудников в сфере спорта и ЗОЖ

Аналитики hh.ru выяснили, что за месяц число новых рабочих мест в сфере спорта и красоты в Архангельской области выросло на 92%, а средняя предлагаемая зарплата составила 70 900 руб.

Рынок труда в этой области набирает обороты к летнему сезону, а значит работодатели активно ищут персонал. Только за последние 30 дней местный бизнес разместил более 800 вакансий в сфере «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты». Это на 92% больше, чем в месяц назад. В топ-5 самых востребованных профессий у местных компаний из данной сферы вошли самые разные профессии: менеджеры по продажам, администраторы, фитнес-тренеры, парикмахеры и косметологи.

Средняя предлагаемая зарплата в области спорта и красоты в Архангельской области за год изменилась кардинально и достигла 70 900 рублей, в 2022 году зарплата составляла 27 300 рублей. Отметим, что ожидания соискателей оказались гораздо скромнее: их запросы находятся на уровне 47 500 рублей. За год жители Архангельской области, ищущие работу в данном секторе услуг, увеличили свои зарплатные ожидания на 5 750 рубль.

Топ-10 актуальных вакансий в сфере «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», Архангельская область, июнь 2023: