Архангелогордцам все чаще приходится работать во время отпуска

Больше всего тех, кому приходится заниматься решением рабочих вопросов во время отпуска — среди менеджеров по продажам, специалистов по экономике и финансам.

Большинство работающих архангелогородцев вынуждены отвлекаться от отпуска на решение рабочих проблем: по оценкам 38% опрошенных, их отрывают от отдыха иногда, а 41% — часто (причем за год их число увеличилось). Каждый двадцатый принципиально обрубает деловые контакты на время отпуска, чтобы отдохнуть качественно.



Тех, кому приходится быть на связи даже во время законного отдыха, больше среди россиян старше 45 лет (81%). Работать во время отпуска чаще приходится тем, кто зарабатывает больше (67% — среди северян с доходом до 50 тыс. руб. в месяц, 82% — среди граждан с зарплатой от 80 тыс. руб.).



Тех, кого часто отрывают от отпуска по рабочим опросам, больше среди менеджеров по продажам (53%), главных бухгалтеров (47%) и экономистов (42%). Принципиально не работает во время отпуска каждый десятый разработчик и 9% юристов.