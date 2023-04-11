7 июня стартуют продажи квартир в новой очереди ЖК «Квартал 100»

Группа Аквилон продолжает успешную реализацию первого в регионе масштабного инвестпроекта. 7 июня стартуют продажи квартир в 7-й очереди ЖК «Квартал 100» в городе корабелов*.

Два новых корпуса класса «Комфорт+» с большими окнами и французскими балконами площадью 16,4 тыс. кв. м рассчитаные на 265 квартир от студий до евро-четырехкомнатных возводятся со стороны ул. Ломоносова. Сейчас на стройплощадке новой очереди жилого комплекса завершено устройство котлована и статически и динамические испытания грунтов, строители приступили к погружения основного объема свай фундамента.

Информацию о старте продаж, предварительные заявки на приобретение квартир и консультацию по всем вопросам можно получить по телефону 8 (8184) 52-00-00 и в офисе Группы Аквилон на ул. Ломоносова, 85 к.1, 1 этаж (вход со стороны ул. Ломоносова).

- Эксперты в сфере недвижимости напоминают: старт продаж новостройки – лучший момент, чтобы «застолбить» за собой будущую квартиру. Цены в это время наименьшие, а выбор планировок, напротив, максимальный. Нужно отметить, что квартиры существенно набирают в цене и по мере строительства объекта. Как только дом «выходит из земли», завершается устройство котлована и фундамента, начинается возведение стен, цена квадратного метра заметно вырастает, - отмечает руководитель отдела продаж Группы Аквилон в Северодвинске Михаил Рыжков.

Напомним, что по контракту с муниципалитетом Группа Аквилон в рамках масштабного инвестпроекта «Квартал 100» Группа Аквилон выполнит берегоукрепление озера Театральное, построит здесь парк площадью не менее 2,5 га, который, как и новый детсад, безвозмездно передаст городу. Каждый из домов жилого комплекса получит собственный благоустроенный двор с зонами отдыха, детскими и спортивными площадками, зонами отдыха и комплексным озеленением. От улицы Ломоносова к парку проложат два широких бульвара.

Комплекс строится в рамках стандарта качества Группы Аквилон Э4, который объединил передовые разработки технической лаборатории компании. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. В жилом комплексе доступны квартиры разнообразных планировок, спроектированные с использованием передовых принципов организации жилого пространства «Разумные метры», которые учитывают образ жизни и особенности современных горожан. Устанавливается система «in-Home», которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения. Территория комплекса оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Помимо подземных паркингов в каждой очереди, предусмотрена гостевая автомобильная парковка.

*Реклама. ФЗ-214. Сроки проведения акции с 07.06.2023. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Полные условия акции по тел.: 8(8182) 60-32-12. Застройщик ООО СЗ «Аквилон Северодвинск». Многофункциональная застройка г. Северодвинск, градостроительный квартал №100. Жилой комплекс. 7 очередь строительства. Кадастровый номер земельного участка: 29:28:103099:5732. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф.

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