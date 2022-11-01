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Прозрение. Подавляющее большинство россиян перестало доверять телерекламе

Топ-5 знаменитостей, рекламе с которыми больше всего доверяют, — Нагиев, Хабенский, Маликов, Гагарина и Безруков. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 71% россиян не верят рекламе. Лишь каждому седьмому реклама со знаменитостями внушает доверие (16%). Причем женщины доверяют рекламе со звездами чаще мужчин: 18% против 14% соответственно.

 В топ-5 самых популярных рекламных роликов со знаменитостями, которым доверяют россияне, вошли реклама МТС с Дмитрием Нагиевым, банка «Открытие» с Константином Хабенским, Ozon с Дмитрием Маликовым и Полиной Гагариной и Совкомбанка с Сергеем Безруковым. Россияне также прониклись доверием к рекламе ВТБ с Николаем Дроздовым, Gloria Jeans c Клавой Кокой, Мегафона с Азаматом Мусагалиевым, Zenden c Сергеем Жуковым и Яндекс.Маркета с Бастой.

20 ноябрь 07:41 | : Будни

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