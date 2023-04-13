Лайфак для супруги. Странные успехи жены архангельского сенатора

Участник Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело» ИА «KOT'News» заинтересовался успехами в бизнесе Татьяны Новожиловой. С одной стороны, торговля алкогольной и табачной продукцией редко бывает убыточной. С другой, в этой истории явно присутствуют элементы искусственного дробления бизнеса. И еще, указанная бизнес-леди – вторая половина сенатора от Архангельской области Виктора Новожилова.

Предлагаем читателям журналистское расследование наших коллег:

- В 2002 году Татьяна Новожилова зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, использует упрощенную систему налогообложения (УСН) и одновременно является единственным учредителем, бенефициаром и контролирующим лицом в нескольких коммерческих обществах.

Справочно: Основные виды деятельности Татьяны Новожиловой по ОКВЭД: 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, 56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания, 93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

Далее перечислим принадлежащие Татьяне Новожиловой фирмы, где она является учредителем, бенефициаром, а в некоторых и руководителем, которые тоже, как и ИП Новожилова Т.Н., используют так называемую "упрощёнку":



- ООО "Система" (город Санкт-Петербург). Основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (аналогичен деятельности ИП Новожиловой Т.Н.). ООО "Система" применяет УСН, как и ИП Новожилова Т.Н. Выручка за 2022 год: ~ 12 млн руб.



- ООО "Фантазия" в Вельске Архангельской области. Основной вид деятельности: торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах (аналогичен деятельности ИП Новожиловой Т.Н.) ООО "Фантазия" применяет УСН, как и ИП Новожилова Т.Н. Выручка за 2021 год: ~ 167 млн руб.



- ООО "Вега" в Шенкурске Архангельской области. Основной вид деятельности: торговля розничная напитками в специализированных магазинах (аналогичен деятельности ИП Новожиловой Т.Н.) ООО "Вега" применяет УСН, как и ИП Новожилова Т.Н. Выручка за 2022 год: ~ 175 млн руб.



- ООО "Вельскхлебопродукт-2" в Вельске Архангельской области. Основной вид деятельности: торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах (аналогичен деятельности ИП Новожиловой Т.Н.) ООО "Вельскхлебопродукт-2" " применяет УСН, как и ИП Новожилова Т.Н., а также ряд других её организаций. Выручка за 2022 год: ~ 109 млн руб.



- ООО "Пульс" в Вельске Архангельской области. ООО "Пульс" применяет УСН, как и ИП Новожилова Т.Н., а также ряд других её организаций. Выручка за 2022 год: ~ 4 млн 600 тыс руб.

Справочно: кроме вышеперечисленных фирм, Татьяна Новожилова является еще и соучредителем, а фактически (через ООО «Диал Север», где она является единственным участником) единственным владельцем и бенефициаром и в ООО «Фирма Север». Согласно отчетных данных суммарная выручка за 2022 год обеих компаний составила ~ 713 млн. руб. (см. тут и тут). В отличии от вышеперечисленных ОООшек две данные компании не применяют специальный налоговый режим и находятся на общей системе налогообложения.

Но вернемся к ОООшкам Татьяны Николаевны, находящимся на УСНке. Полагаем, что вы уже догадались, что ранее, во многих из них учредителем и, соответственно, бенефициаром являлся супруг успешной businesswoman Татьяны Новожиловой – сенатор от Поморья Виктор Новожилов. Так в чем же основные причины "успеха" бизнеса Новожиловых?



Как видим суммарный годовой оборот группы компаний Новожиловых за 2022 год, использующих упрощённую систему налогообложения (если предположить по ООО «Фантазия» примерно аналогичную выручку за 2022, как и за 2021-й, хотя динамика роста выручки там 57,7 %) составил больше 465 млн. рублей. Заметим, что эта сумма рассчитывалась без учета выручки самой Татьяны Новожиловой, как индивидуального предпринимателя и без выручки по фирмам ООО «Диал Север» и ООО «Фирма Север».



НК РФ определяет, что предельный уровень доходов предпринимателя для перехода на упрощенную систему налогообложения (УСН) не должен превышать ₽ 200 млн (в случае работы через организацию, в случае работы в случае работы через ИП - предел гораздо ниже, ₽ 150 млн).



Как мы процитировали выше высказывание председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, дробление бизнеса часто применяется недобросовестными предпринимателями для уклонения от уплаты налогов. Налоговые преимущества в форме УСН, по своей сути, призваны создать равные конкурентные условия для всех участников рынка, особенного для малого бизнеса и злоупотребление такими преимуществами нивелирует все усилия государства по налоговой поддержке малого бизнеса.



Искусственное дробление - создание искусственной ситуации, при которой видимость действий нескольких лиц прикрывает фактическую деятельность одного налогоплательщика, - именно так говорится в Письме Федеральной налоговой службы от 11 августа 2017 г. № СА-4-7/15895@



В письме также приведены признаки дробления бизнеса, на которые опирается ФНС в ходе проверок и которые, как мы предполагаем, могут совпадать с деятельностью группы компаний Татьяны Новожиловой:



1. Разделение компании на несколько, применяющих спецрежимы.

2. Совпадение участников и конечных выгодоприобретателей в группе компаний.

3. Все компании в группе осуществляют один и тот же, или сходный вид экономической деятельности.

4. Компании в группе платят друг за друга.

5. Аффилированность участников, руководства и сотрудников компании.

6. У всех компаний в схеме одни и те же поставщики и покупатели.

7. Фактически всей группой управляют одни и те же лица.

8. На всю группу одна бухгалтерия, кадры, юротдел, служба продаж и закупок, служба логистики.

9. Одни и те же лица взаимодействуют с госорганами и другими юрлицами.

10. Близкие к предельным значения по оборотам.



Складывается ощущение, что если рассматривать организации Татьяны Новожиловой как «группу компаний», то в этом случае могут прослеживаться необходимые признаки указывающие на «искусственное дробление бизнеса» и, как следствие, уклонение от уплаты налогов? Еще бы, поскольку предел по выручке группы компаний для применения УСН превышен более чем в два раза?



О чём это может говорить? О том, например, что бенефициар этой паутины УСН-фирм (Новожилова Т.Н., супруга сенатора от Поморья Новожилова) могла оптимизировать и, применяя УСН, избежать уплаты в бюджет за 2022 год того же НДС на многие миллионы руб.? (не считая суммы налога на прибыль по ОСНО?).



Мы не станем сейчас голословно утверждать, что в деятельности Татьяны Новожиловой имеются признаки уголовно-наказуемого деяния, хотя и очень похожие и обратимся с соответствующим запросом в УФНС России по Архангельской области. Просто, если наши опасения подтвердятся, получится очень некрасивая картина! Разве Татьяна Новожилова, жена целого сенатора от Поморья - Виктора Новожилова, не должна являться образцовым налогоплательщиком? Если не она, то кто?



Хотя постойте, что это мы все о супруге, да о супруге? А что если выяснится, что и сам сенатор Виктор Новожилов мог иметь проблемы с законом по ст. 198 ч. 2 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов (сборов) в особо крупном размере), ст. 165 ч. 3 п. «Г» УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом, ранее два или более раза судимым за хищение, вымогательство либо аналогичное преступление), и 23.04.2003 года Вельским межрайонным Управлением Федеральной службы по Налоговым преступлениям (МРО УФСНП) уголовное дело было прекращено по основаниям, предусмотренным ст. 28 УПК РФ (в связи с деятельным раскаянием)? (телеграм-канал АрхСвобода) Тогда вообще, почему это мы тут пишем только про Татьяну Николаевну?



А теперь представьте, если все бизнесмены в области, да что там в области – в стране (!) вдруг решат, что можно преспокойно дробить свои организации и тем самым «уходить» на специальные налоговые режимы, зарабатывая на уклонении от уплаты НДС и налога на прибыль по ОСНО? А потом, улыбнувшись, «деятельно раскаяться», глядя на «сэкономленные» миллионы в сейфе личного кабинета и продолжить спокойно работать. Это уже получается какой-то страшный сон «налоговика»…

Местные предприниматели, глядя на всю эту историю, уже начинают вести крамольные разговорчики, типа:

«А зачем их [налоги] платить, если твой родственник - сенатор?»;

«А может за ней как раз и прячется истинный бенефициар и "оптимизатор-неплательщик" - член СовФеда?»;

«А зачем нам в Совете Федерации такой сенатор?».

P.S. Из выступления главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина:

"В этих (преступных) целях предприниматель действует как единое целое и, чтобы не платить налоги по общей системе налогообложения, распределяет поступающую выручку на подконтрольных ему лиц (как правило, близких, знакомых, работников), которые создают видимость реальной деятельности".