В системе образования Архангельской области 70 свободных вакансий

Эксперты hh.ru проанализировали сферу науки и образования в Архангельской области на текущий момент и выяснили, что в апреле 2023 года спрос на учителей и педагогов вырос более, чем на 63%, сравнительно с апрелем 2022 года.

Глава Архангельска, Дмитрий Морев, сообщил о скором открытии школы, которая вместит в себя около 1600 школьников. По словам директора, ситуация с наполнением педагогическими кадрами внушает оптимизм: резюме даже больше, чем вакансий.

Статистика hh.ru подтверждает данные слова: с начала апреля 2023 года на hh.ru в Архангельской области было открыто около 70 вакансий в сфере науки и образования – это на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за последний месяц было размещено более 360 резюме, что на 5,5% выше показателя 2022 года.

Согласно данным hh.ru, средняя предлагаемая заработная плата в сфере науки и образования в Архангельской области в апреле составила около 43 700 руб., в то время как средние зарплатные ожидания среди педагогов Архангельской области составили 41 500 руб.

На данный момент требованием каждой третей вакансии в Архангельской области является опыт от 1 до 3 лет. Каждая четвертая вакансия (26% от числа всех вакансий сферы «Наука и образование» с начала апреля) размещена для поиска начинающего специалиста без опыта работы.

Рейтинг актуальных вакансий в сфере науки и образования в Архангельской области:

Учитель начальных классов, до 55 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/79512283

Учитель русского языка и литературы, https://hh.ru/vacancy/79263466

Учитель английского языка, от 35 000 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/77969804

Педагог дополнительного образования, до 45 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/79066232

Репетитор по математике (удаленно), от 60 000 до 100 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/79536199

Репетитор по английскому языку (удаленно), до 100 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/80057003

Преподаватель компьютерных курсов, https://hh.ru/vacancy/79395779

Филолог, преподаватель русского языка, https://hh.ru/vacancy/79605529

Учитель математики/информатики/физики, от 35 000 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/77969766

(фото с https://augustnews.ru/)