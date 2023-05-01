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В системе образования Архангельской области 70 свободных вакансий

Эксперты hh.ru проанализировали сферу науки и образования в Архангельской области на текущий момент и выяснили, что в апреле 2023 года спрос на учителей и педагогов вырос более, чем на 63%, сравнительно с апрелем 2022 года.  

 Глава Архангельска, Дмитрий Морев, сообщил о скором открытии школы, которая вместит в себя около 1600 школьников. По словам директора, ситуация с наполнением педагогическими кадрами внушает оптимизм: резюме даже больше, чем вакансий.

 Статистика hh.ru подтверждает данные слова: с начала апреля 2023 года на hh.ru в Архангельской области было открыто около 70 вакансий в сфере науки и образования – это на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за последний месяц было размещено более 360 резюме, что на 5,5% выше показателя 2022 года. 

Согласно данным hh.ru, средняя предлагаемая заработная плата в сфере науки и образования в Архангельской области в апреле составила около 43 700 руб., в то время как средние зарплатные ожидания среди педагогов Архангельской области составили 41 500 руб.

На данный момент требованием каждой третей вакансии в Архангельской области является опыт от 1 до 3 лет. Каждая четвертая вакансия (26% от числа всех вакансий сферы «Наука и образование» с начала апреля) размещена для поиска начинающего специалиста без опыта работы. 

Рейтинг актуальных вакансий в сфере науки и образования в Архангельской области: 

(фото с https://augustnews.ru/)  

06 май 11:20 | : Экономика

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