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За прошлый год зарплата в СЗФО выросла на 8%

Аналитики «Банка данных заработных плат», информационно-аналитического сервиса крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, выяснили динамику реальных[1] зарплат в 2022 году в разрезах профессий и позиций работников, и сравнили ее с показателями предыдущего года. 

В среднем по стране фактический ежемесячный доход работников компаний в среднем по стране вырос за год почти на 5 тыс. руб. и достиг 87 947 рублей (+5,6% г/г). В регионах СЗФО совокупный (все виды доходов налогоплательщика без включения в них суммы налога на добавленную стоимость) ежемесячный доход в 2022 году составил 49 377 рублей, что на 8% больше показателей 2021 года. Москва и область продолжают уступать лидерство по темпам прироста зарплат – тренд продолжается с 2020 года, при этом зарплаты в Московском регионе остаются самыми высокими в стране и зафиксировались на уровне 118 тыс. рублей. По итогам 2022 года наилучшую динамику (11% г/г) показали доходы работников из Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Совокупный доход в 2022 по федеральным округам, руб.

Федеральный округ

2021

2022

Динамика, г/г

Москва и Московская область

110 796

117 840

6%

Санкт-Петербург и Ленобласть

85 466

94 693

11%

Уральский ФО

60 469

63 487

5%

Сибирский ФО

58 201

62 949

8%

Дальневосточный ФО

56 754

57 833

2%

Южный ФО

48 641

52 467

8%

Центральный ФО

55 588

56 287

+1%

Северо-Западный ФО

45 722

49 377

8%

Приволжский ФО

45 654

49 245

8%

Северо-Кавказский ФО

37 664

38 630

3%

 

Лидерами по приросту совокупного дохода (зарплата плюс премии и бонусы, выраженные в деньгах) в 2022 году стали менеджеры среднего звена, чьи доходы за год выросли на 7% и достигли 130 315 руб. Следом по приросту (на 6%) идут менеджеры управленческого звена и начинающие специалисты – их доходы составили 206 096 руб. и 38 335 руб. соответственно. Отсутствие динамики совокупного дохода в 2022 году показали топ-менеджеры, тем не менее их заработок в месяц составил чуть менее 600 тыс. рублей. 

20 февраль 08:59 | : Экономика

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