За прошлый год зарплата в СЗФО выросла на 8%

Аналитики «Банка данных заработных плат», информационно-аналитического сервиса крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, выяснили динамику реальных[1] зарплат в 2022 году в разрезах профессий и позиций работников, и сравнили ее с показателями предыдущего года.
В среднем по стране фактический ежемесячный доход работников компаний в среднем по стране вырос за год почти на 5 тыс. руб. и достиг 87 947 рублей (+5,6% г/г). В регионах СЗФО совокупный (все виды доходов налогоплательщика без включения в них суммы налога на добавленную стоимость) ежемесячный доход в 2022 году составил 49 377 рублей, что на 8% больше показателей 2021 года. Москва и область продолжают уступать лидерство по темпам прироста зарплат – тренд продолжается с 2020 года, при этом зарплаты в Московском регионе остаются самыми высокими в стране и зафиксировались на уровне 118 тыс. рублей. По итогам 2022 года наилучшую динамику (11% г/г) показали доходы работников из Санкт-Петербурга и Ленобласти.
Совокупный доход в 2022 по федеральным округам, руб.
Федеральный округ
2021
2022
Динамика, г/г
Москва и Московская область
110 796
117 840
6%
Санкт-Петербург и Ленобласть
85 466
94 693
11%
Уральский ФО
60 469
63 487
5%
Сибирский ФО
58 201
62 949
8%
Дальневосточный ФО
56 754
57 833
2%
Южный ФО
48 641
52 467
8%
Центральный ФО
55 588
56 287
+1%
Северо-Западный ФО
45 722
49 377
8%
Приволжский ФО
45 654
49 245
8%
Северо-Кавказский ФО
37 664
38 630
3%
Лидерами по приросту совокупного дохода (зарплата плюс премии и бонусы, выраженные в деньгах) в 2022 году стали менеджеры среднего звена, чьи доходы за год выросли на 7% и достигли 130 315 руб. Следом по приросту (на 6%) идут менеджеры управленческого звена и начинающие специалисты – их доходы составили 206 096 руб. и 38 335 руб. соответственно. Отсутствие динамики совокупного дохода в 2022 году показали топ-менеджеры, тем не менее их заработок в месяц составил чуть менее 600 тыс. рублей.