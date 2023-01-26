За прошлый год зарплата в СЗФО выросла на 8%

Аналитики «Банка данных заработных плат», информационно-аналитического сервиса крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, выяснили динамику реальных[1] зарплат в 2022 году в разрезах профессий и позиций работников, и сравнили ее с показателями предыдущего года.

В среднем по стране фактический ежемесячный доход работников компаний в среднем по стране вырос за год почти на 5 тыс. руб. и достиг 87 947 рублей (+5,6% г/г). В регионах СЗФО совокупный (все виды доходов налогоплательщика без включения в них суммы налога на добавленную стоимость) ежемесячный доход в 2022 году составил 49 377 рублей, что на 8% больше показателей 2021 года. Москва и область продолжают уступать лидерство по темпам прироста зарплат – тренд продолжается с 2020 года, при этом зарплаты в Московском регионе остаются самыми высокими в стране и зафиксировались на уровне 118 тыс. рублей. По итогам 2022 года наилучшую динамику (11% г/г) показали доходы работников из Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Совокупный доход в 2022 по федеральным округам, руб.

Федеральный округ 2021 2022 Динамика, г/г Москва и Московская область 110 796 117 840 6% Санкт-Петербург и Ленобласть 85 466 94 693 11% Уральский ФО 60 469 63 487 5% Сибирский ФО 58 201 62 949 8% Дальневосточный ФО 56 754 57 833 2% Южный ФО 48 641 52 467 8% Центральный ФО 55 588 56 287 +1% Северо-Западный ФО 45 722 49 377 8% Приволжский ФО 45 654 49 245 8% Северо-Кавказский ФО 37 664 38 630 3%

Лидерами по приросту совокупного дохода (зарплата плюс премии и бонусы, выраженные в деньгах) в 2022 году стали менеджеры среднего звена, чьи доходы за год выросли на 7% и достигли 130 315 руб. Следом по приросту (на 6%) идут менеджеры управленческого звена и начинающие специалисты – их доходы составили 206 096 руб. и 38 335 руб. соответственно. Отсутствие динамики совокупного дохода в 2022 году показали топ-менеджеры, тем не менее их заработок в месяц составил чуть менее 600 тыс. рублей.