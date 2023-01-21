Группа Аквилон объявляет набор профессиональных каменщиков

Крупнейшая строительная компания региона приглашает на работу специалистов по укладке камня и кирпича.

В связи с активным ростом, развитием и запуском новых проектов Группы «Аквилон» производится набор каменщиков для работы на наших строящихся объектах в столице региона. Зарплата - до 150 тысяч рублей.

Соискателям предоставляется возможность пройти профессиональное обучение или повысить квалификацию с гарантированным последующим трудоустройством.

Резюме с пометкой «в отдел кадров» можно отправлять на электронную почту akvilon@group-akvilon.ru . Все подробности – по телефону +7(8182)65-00-08.

Напомним, что Группой «Аквилон» при строительстве своих объектов использует передовую технологию «Теплая керамика». Чтобы внедрить эту новинку, были проведены специальные испытания в научно-исследовательском институте строительных конструкций имени В. А. Кучеренко в Москве и получены необходимые сертификаты. «Теплая керамика» - это высокотехнологичный искусственный камень, изготовленный из глины и имеющий достаточно сложную форму. Керамические блоки являются конструктивным элементом возводимого дома и имеют несколько типоразмеров: застройщик получает возможность использовать блоки разной величины, руководствуясь климатическими характеристиками региона и архитектурными особенностями здания. Керамоблок является альтернативой пустотелому кирпичу и используется для кладки стен, перегородок и других строительных ограждений. Особенность технологии заключается в том, что в глину добавляют опил, выгорающий при обжиге и образующий небольшие закрытые поры. Именно благодаря пористой структуре «Теплая керамика» работает как тепловой аккумулятор, который в нужный момент отдает накопленную энергию и лучше сохраняет тепло и поддерживают оптимальную влажность.

Кроме того, при использовании крупноформатных блоков увеличивается скорость возведения стен и, соответственно, экономится время на строительство дома, так как один блок заменяет собой несколько стандартных кирпичей, за счет небольшого объемного веса материала снижается нагрузка на фундамент. С учетом высокой прочности керамических блоков их можно применять для возведения несущих стен при строительстве многоэтажных зданий. Соединение блоков выполняется с помощью системы «паз - гребень», что позволяет производить кладку только с горизонтальными швами и снизить площадь «мостиков холода». Также благодаря точной геометрии блоков обеспечивается ровная кладка стены, а значит, отпадает необходимость выравнивать поверхность перед дальнейшей отделкой и на нее требуется меньшее количество штукатурки.

Высокая прочность и низкая теплопроводность - эти качества сочетает в себе «Теплая керамика». Внешне эти дома похожи на обыкновенные кирпичные, однако их конструктивные особенности полностью соответствуют современным требованиям к сохранению тепла, поддержанию оптимальной влажности, экологичности и звукоизоляции. Технология «Теплая керамика» стала ответом на более жесткие стандарты энергоэффективности и позволила существенно оптимизировать объемы потребления тепла и его оплату. Группа «Аквилон» был одним из первых, кто применил ее в условиях Европейского Севера как стратегический материал для развития линейки домостроения, отказавшись от традиционных панелей или силикатных кирпичей.

В 2022 году Группа Аквилон построила в Поморье более 120 тыс. кв. м нового жилья. Это 8 новых жилых комплексов. Северяне приобрели в новостройках компании порядка 1,8 тыс. квартир. Группа Аквилон продолжает наращивать объемы строительства в Архангельской области. В 2022 году в столице Поморья и городе корабелов началось строительство 7 объектов общей площадью почти 120 тыс. кв. м. Из них три – это новые очереди уже строящихся жилых комплексов и 4 новых объекта. Всего для приобретения северянам предложено более 1850 квартир разнообразных планировок в современных домах, расположенных в самых востребованных локациях.

В 2023 году на шести участках общей площадью 8,4 га планируется начать строительство 6 новых жилых комплексов площадью 120 тыс. кв. м. Кроме того, в рамках программ комплексного развития территорий и приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области рассматривается возможность приобретения еще пяти участков общей площадью 13,7 га для перспективного строительства более 160 тыс. кв. м нового современного жилья.



