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Жители Поморья скептически относятся к перспективе быстрого трудоустройства

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди соискателей и выяснила, как представители разных регионов и профессий оценивают свои шансы на успешное трудоустройство в ближайшие три месяца. По доле уверенных в своих силах соискателей Архангельская область заняла 26 место в стране.

59% соискателей из Архангельской области в целом уверены, что в ближайшее время смогут найти работу (по России – 58%). Интересно, что по сравнению с прошлым годом доля таких уверенных в себе респондентов в регионе сократилась на 4%. По доле таких соискателей регион занял 26 место в стране.

Еще 41% местных жителей испытывают неуверенность относительно того, получится ли найти новую работу в ближайшем будущем (по России в целом таких – 36%). По сравнению с осенью 2022 года доля неуверенных в своих шансах на трудоустройство архангелогородцев выросла на 5%. 

Уверенность в том, что в скором времени удастся найти работу, больше всего испытывают представители профессиональных сфер «Продажи» (69% опрошенных), «Розничная торговля» (69%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (67%). И наоборот – неуверенные в своих шансах на быстрый поиск достойной работы соискатели чаще всего встречаются в сферах «Добыча сырья» (49% опрошенных), «Безопасность» (43%), «Искусство и масс-медиа» (43%), а также ИТ-специалисты (42%).

Среди основных причин почему местные жители не могут быстро найти работу респонденты чаще всего называют «игнорирование компаниями-работодателей резюме кандидатов» (так заявили 68% опрошенных).  Низкая зарплата тоже является демотивирующим фактором во время поиска работы (40%). 

30% соискателей отталкивает от потенциального работодателя отсутствие информации о зарплате в вакансиях. 25% не устраивает местоположение компании и время, которое придется тратить на поездки на работу. 20% соискателей считают, их навыки не соответствуют требованиям работодателей, еще 10% заявили, что их знания устарели и они мало конкурентны. 25% соискателей опасаются отсева по возрасту. 

Как вы оцениваете свои шансы на трудоустройство в ближайшие три месяца? Ответы респондентов в зависимости от профобласти, в %:

Профсфера

Не уверен(а)

Уверен(а)

Затрудняюсь ответить

Автомобильный бизнес

32

60

8

Административный персонал

37

57

6

Безопасность

43

49

8

Высший менеджмент

41

51

7

Добыча сырья

49

49

2

Домашний, обслуживающий персонал

32

63

5

Закупки

34

58

8

Информационные технологии

42

53

5

Искусство, развлечения, массмедиа

43

52

5

Маркетинг, реклама, PR

33

61

6

Медицина, фармацевтика

37

57

6

Наука, образование

36

58

6

Продажи, обслуживание клиентов

25

69

5

Производство, сервисное обслуживание

38

55

7

Рабочий персонал

31

60

9

Розничная торговля

26

69

5

Сельское хозяйство

30

60

10

Спорт, салоны красоты

31

61

8

Стратегия, инвестиции, консалтинг

32

63

4

Страхование

33

60

7

Строительство, недвижимость

33

61

6

Транспорт, логистика, перевозки

35

58

7

Туризм, гостиницы, рестораны

29

67

4

Управление персоналом, тренинги

37

59

4

Финансы, бухгалтерия

38

55

7

Юристы

37

55

7

15 февраль 11:01 | : Экономика

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