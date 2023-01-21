Жители Поморья скептически относятся к перспективе быстрого трудоустройства

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди соискателей и выяснила, как представители разных регионов и профессий оценивают свои шансы на успешное трудоустройство в ближайшие три месяца. По доле уверенных в своих силах соискателей Архангельская область заняла 26 место в стране.

59% соискателей из Архангельской области в целом уверены, что в ближайшее время смогут найти работу (по России – 58%). Интересно, что по сравнению с прошлым годом доля таких уверенных в себе респондентов в регионе сократилась на 4%. По доле таких соискателей регион занял 26 место в стране.

Еще 41% местных жителей испытывают неуверенность относительно того, получится ли найти новую работу в ближайшем будущем (по России в целом таких – 36%). По сравнению с осенью 2022 года доля неуверенных в своих шансах на трудоустройство архангелогородцев выросла на 5%.

Уверенность в том, что в скором времени удастся найти работу, больше всего испытывают представители профессиональных сфер «Продажи» (69% опрошенных), «Розничная торговля» (69%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (67%). И наоборот – неуверенные в своих шансах на быстрый поиск достойной работы соискатели чаще всего встречаются в сферах «Добыча сырья» (49% опрошенных), «Безопасность» (43%), «Искусство и масс-медиа» (43%), а также ИТ-специалисты (42%).

Среди основных причин почему местные жители не могут быстро найти работу респонденты чаще всего называют «игнорирование компаниями-работодателей резюме кандидатов» (так заявили 68% опрошенных). Низкая зарплата тоже является демотивирующим фактором во время поиска работы (40%).

30% соискателей отталкивает от потенциального работодателя отсутствие информации о зарплате в вакансиях. 25% не устраивает местоположение компании и время, которое придется тратить на поездки на работу. 20% соискателей считают, их навыки не соответствуют требованиям работодателей, еще 10% заявили, что их знания устарели и они мало конкурентны. 25% соискателей опасаются отсева по возрасту.

Как вы оцениваете свои шансы на трудоустройство в ближайшие три месяца? Ответы респондентов в зависимости от профобласти, в %: