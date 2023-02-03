У жителей Архангельской области растут зарплатные аппетиты

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали резюме жителей Архангельской области за январь 2023 и 2022 года и выяснила, как изменились их ожидания по заработной плате.

За год средние зарплатные ожидания соискателей из Архангельской области выросли на 3212₽ – с 43247₽ до 46459₽. Наибольший рост зарплатных запросов заметен у архангельских топ-менеджеров – сразу на +30 000₽, до 93 197₽ на данный момент. Кроме того, почти на 18 000₽ за год увеличились зарплатные ожидания у специалистов в сфере инсталляции и сервиса (до 76 974₽), также почти на 12 000₽ – в сфере логистики (до 62 173₽). Хотят больше зарабатывать работники сферы лизинга и инвестиций: рост запросов на 11 360₽ (до 58 346₽), специалисты из сферы автомобильного бизнеса (прирост на 11 360₽ до 64 034₽), а также государственные служащие (рост запросов на 10 764₽ до 60 344₽).

С другой стороны, наиболее сильно за год демпинговали и снижали зарплатные запросы работники сразу нескольких сфер: «Домашний персонал» (снижение на -10 457₽ до 20 625₽), «Медицина и фармацевтика» (-3 070₽ до 57 829₽), а также «Закупки» (-4 513₽ до 47 372₽) и «Развлечения и масс-медиа» (-1 600₽ до 40 118₽).

На самую высокую зарплату в Архангельской области прямо сейчас рассчитывают соискатели из сфер «Высший менеджмент» (95 451₽), «Добыча сырья» (93 197₽) и «Сервис» (76 974₽). Наиболее скромные зарплатные притязания наблюдаются в сферах «Домашний персонал» (20 625₽), «Начало карьеры, студенты» (35 018₽) и «Административный персонал» 35 742₽).

При этом масштабный опрос службы исследований hh.ru, проведенный среди жителей Архангельской области, показал, что 61% местных жителей всё-таки готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место. Особенно это характерно для представителей сферы «Добычи сырья», салонов красоты и бьюти-индустрии, строителе, работников сферы страхования и автобизнеса.

С другой стороны, уступать не готовы 25% архангелогородцев. Наиболее ярыми противниками стратегии уменьшения зарплатных запросов или даже премиальной части зарплаты оказались ИТ-специалисты, маркетинги, юристы, работники медиа-сферы, а также домашний и обслуживающий персонал. Остальные 14% опрошенных на момент опроса не определились с ответом могли бы они снизить зарплатные ожидания ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства.

Динамика средней ожидаемой зарплаты, Архангельская область, в руб: