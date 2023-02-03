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У жителей Архангельской области растут зарплатные аппетиты

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали резюме жителей Архангельской области за январь 2023 и 2022 года и выяснила, как изменились их ожидания по заработной плате. 

За год средние зарплатные ожидания соискателей из Архангельской области выросли на 3212₽ – с 43247₽ до 46459₽.  Наибольший рост зарплатных запросов заметен у архангельских топ-менеджеров – сразу на +30 000₽, до 93 197₽ на данный момент. Кроме того, почти на 18 000₽ за год увеличились зарплатные ожидания у специалистов в сфере инсталляции и сервиса (до 76 974₽), также почти на 12 000₽ – в сфере логистики (до 62 173₽).  Хотят больше зарабатывать работники сферы лизинга и инвестиций: рост запросов на 11 360₽ (до 58 346₽), специалисты из сферы автомобильного бизнеса (прирост на 11 360₽ до 64 034₽), а также государственные служащие (рост запросов на 10 764₽ до 60 344₽). 

 С другой стороны, наиболее сильно за год демпинговали и снижали зарплатные запросы работники сразу нескольких сфер: «Домашний персонал» (снижение на -10 457₽ до 20 625₽), «Медицина и фармацевтика» (-3 070₽ до 57 829₽), а также «Закупки» (-4 513₽ до 47 372₽) и «Развлечения и масс-медиа» (-1 600₽ до 40 118₽).

На самую высокую зарплату в Архангельской области прямо сейчас рассчитывают соискатели из сфер «Высший менеджмент» (95 451₽), «Добыча сырья» (93 197₽) и «Сервис» (76 974₽). Наиболее скромные зарплатные притязания наблюдаются в сферах «Домашний персонал» (20 625₽), «Начало карьеры, студенты» (35 018₽) и «Административный персонал» 35 742₽). 

При этом масштабный опрос службы исследований hh.ru, проведенный среди жителей Архангельской области, показал, что 61% местных жителей всё-таки готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место. Особенно это характерно для представителей сферы «Добычи сырья», салонов красоты и бьюти-индустрии, строителе, работников сферы страхования и автобизнеса. 

С другой стороны, уступать не готовы 25% архангелогородцев. Наиболее ярыми противниками стратегии уменьшения зарплатных запросов или даже премиальной части зарплаты оказались ИТ-специалисты, маркетинги, юристы, работники медиа-сферы, а также домашний и обслуживающий персонал. Остальные 14% опрошенных на момент опроса не определились с ответом могли бы они снизить зарплатные ожидания ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства. 

Динамика средней ожидаемой зарплаты, Архангельская область, в руб:

Профсфера

янв.23

янв.22

динамика за год, в руб.

динамика за год, в %

Автомобильный бизнес

64034

52674

11360

22%

Административный персонал

35742

34491

1251

4%

Банки, инвестиции, лизинг

58346

46695

11651

25%

Безопасность

51334

42459

8875

21%

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

46098

41136

4962

12%

ВСЕ

46459

43247

3212

7%

Высший менеджмент

93197

63127

30070

48%

Государственная служба, некоммерческие организации

60344

49580

10764

22%

Добыча сырья

95451

87223

8228

9%

Домашний персонал

20625

31082

-10457

-34%

Закупки

57829

60899

-3070

-5%

Инсталляция и сервис

76974

58979

17995

31%

Информационные технологии, интернет, телеком

60720

54846

5874

11%

Искусство, развлечения, масс-медиа

40118

41718

-1600

-4%

Консультирование

40000

35856

4144

12%

Маркетинг, реклама, PR

41232

38863

2369

6%

Медицина, фармацевтика

44872

49473

-4601

-9%

Наука, образование

39014

33390

5624

17%

Начало карьеры, студенты

35018

28732

6286

22%

Продажи

44527

38004

6523

17%

Производство

72520

69385

3135

5%

Рабочий персонал

57354

51284

6070

12%

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

40285

34166

6119

18%

Страхование

51029

44050

6979

16%

Строительство, недвижимость

74105

70644

3461

5%

Транспорт, логистика

62173

50453

11720

23%

Туризм, гостиницы, рестораны

41602

37129

4473

12%

Управление персоналом, тренинги

43836

42625

1211

3%

Юристы

51340

48592

2748

6%

 

15 февраль 08:20 | : Экономика

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