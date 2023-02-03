У жителей Архангельской области растут зарплатные аппетиты

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали резюме жителей Архангельской области за январь 2023 и 2022 года и выяснила, как изменились их ожидания по заработной плате.
За год средние зарплатные ожидания соискателей из Архангельской области выросли на 3212₽ – с 43247₽ до 46459₽. Наибольший рост зарплатных запросов заметен у архангельских топ-менеджеров – сразу на +30 000₽, до 93 197₽ на данный момент. Кроме того, почти на 18 000₽ за год увеличились зарплатные ожидания у специалистов в сфере инсталляции и сервиса (до 76 974₽), также почти на 12 000₽ – в сфере логистики (до 62 173₽). Хотят больше зарабатывать работники сферы лизинга и инвестиций: рост запросов на 11 360₽ (до 58 346₽), специалисты из сферы автомобильного бизнеса (прирост на 11 360₽ до 64 034₽), а также государственные служащие (рост запросов на 10 764₽ до 60 344₽).
С другой стороны, наиболее сильно за год демпинговали и снижали зарплатные запросы работники сразу нескольких сфер: «Домашний персонал» (снижение на -10 457₽ до 20 625₽), «Медицина и фармацевтика» (-3 070₽ до 57 829₽), а также «Закупки» (-4 513₽ до 47 372₽) и «Развлечения и масс-медиа» (-1 600₽ до 40 118₽).
На самую высокую зарплату в Архангельской области прямо сейчас рассчитывают соискатели из сфер «Высший менеджмент» (95 451₽), «Добыча сырья» (93 197₽) и «Сервис» (76 974₽). Наиболее скромные зарплатные притязания наблюдаются в сферах «Домашний персонал» (20 625₽), «Начало карьеры, студенты» (35 018₽) и «Административный персонал» 35 742₽).
При этом масштабный опрос службы исследований hh.ru, проведенный среди жителей Архангельской области, показал, что 61% местных жителей всё-таки готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место. Особенно это характерно для представителей сферы «Добычи сырья», салонов красоты и бьюти-индустрии, строителе, работников сферы страхования и автобизнеса.
С другой стороны, уступать не готовы 25% архангелогородцев. Наиболее ярыми противниками стратегии уменьшения зарплатных запросов или даже премиальной части зарплаты оказались ИТ-специалисты, маркетинги, юристы, работники медиа-сферы, а также домашний и обслуживающий персонал. Остальные 14% опрошенных на момент опроса не определились с ответом могли бы они снизить зарплатные ожидания ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства.
Динамика средней ожидаемой зарплаты, Архангельская область, в руб:
Профсфера
янв.23
янв.22
динамика за год, в руб.
динамика за год, в %
Автомобильный бизнес
64034
52674
11360
22%
Административный персонал
35742
34491
1251
4%
Банки, инвестиции, лизинг
58346
46695
11651
25%
Безопасность
51334
42459
8875
21%
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
46098
41136
4962
12%
ВСЕ
46459
43247
3212
7%
Высший менеджмент
93197
63127
30070
48%
Государственная служба, некоммерческие организации
60344
49580
10764
22%
Добыча сырья
95451
87223
8228
9%
Домашний персонал
20625
31082
-10457
-34%
Закупки
57829
60899
-3070
-5%
Инсталляция и сервис
76974
58979
17995
31%
Информационные технологии, интернет, телеком
60720
54846
5874
11%
Искусство, развлечения, масс-медиа
40118
41718
-1600
-4%
Консультирование
40000
35856
4144
12%
Маркетинг, реклама, PR
41232
38863
2369
6%
Медицина, фармацевтика
44872
49473
-4601
-9%
Наука, образование
39014
33390
5624
17%
Начало карьеры, студенты
35018
28732
6286
22%
Продажи
44527
38004
6523
17%
Производство
72520
69385
3135
5%
Рабочий персонал
57354
51284
6070
12%
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
40285
34166
6119
18%
Страхование
51029
44050
6979
16%
Строительство, недвижимость
74105
70644
3461
5%
Транспорт, логистика
62173
50453
11720
23%
Туризм, гостиницы, рестораны
41602
37129
4473
12%
Управление персоналом, тренинги
43836
42625
1211
3%
Юристы
51340
48592
2748
6%