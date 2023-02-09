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Треть жителей Архангельской области жалуются на синдром хронической усталости

СБЕР ЕАПТЕКА и hh.ru провели опрос и выяснили, стали ли жителей Архангельской области больше уставать, в чем выражается усталость, а также как соискатели борются с усталостью. 

 Треть опрошенных жителей Архангельской области (29%) чувствует хроническую усталость (почти каждый день). Также в ходе исследования выяснилось, что 12% замечают, что больше всего устают в конце года, 12% - минимум раз в полгода, 10% - в конце каждой недели, и стабильно каждый месяц 7% жителей области сильно устают от работы. Остальные опрошенные ничего такого за собой не замечают. 

 В разрезе пола: хроническую усталость больше чувствуют женщины, чем мужчины на 6 процентных пунктов (28% и 34% соответственно). В разрезе профессий: наибольшая доля усталости от работы (40%) наблюдется среди представителей сферы маркетинга и PR, научные работники и преподаватели (35%), а также ИТ-специалисты (35%). Под конец рабочей недели сильнее всех устают бухгалтеры и финансисты, а вот под конец календарного года не могут восстановить нормально силы и устают больше всех строители, юристы и работники сферы продаж. При этом, как правило, не замечают вообще никакой хронической усталости из-за работы представители рабочих профессий (50%), специалисты транспортной сферы (46% дали отрицательный ответ), а также работники производственного сектора (40%). 

 После длинных новогодних каникул каждому второй опрошенному в Архангельской области (48%) удалось отдохнуть и перезагрузиться. Среди тех, кто не успел набраться сил: треть (35%) не удалось отдохнуть из-за личных проблем, пятой части опрошенных (22%) не хватило выходных дней, еще 17% работали на новогодних праздниках, 12% болели. А 8% слишком активно провели новогодние праздники и теперь им требуется дополнительный отдых.

 Плохое самочувствие и общая подавленность (46%), проблемы со сном (45%), повышенная тревожность (41%), пессимистичность (40%), а также низкая эффективность (33%) – топ-5 признаков усталости, которые испытывают жители Архангельской области прямо сейчас. 

 Также люди назвали сумму причин, которые вызывают у них хроническую усталость. По мнению респондентов, такое состояние связано с обычной усталостью, которая накопилась за год (42%), с сидячей работой (40%), с личными семейными обстоятельствами (28%), с токсичным поведением начальства (27%), с длительным отсутствием отпуска (25%). Ещё 14% местных опрошенных связывают хроническую усталость на работе с постоянными ссорами внутри коллектива, и ещё 18% с тем, что у них появилась сверхнагрузка на работе. 

(фото с https://daily-go.ru/pskov/ 

06 февраль 08:31 | : Экономика

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