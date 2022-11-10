На ЖК «NEXT2» в Архангельске завершено возведение «коробки» здания

Как и на всех объектах Группы Аквилон, работы по строительству 2-й очереди ЖК «NEXT» на ул. Романа Куликова в центре столицы Поморья ведутся по графику, без снижения темпов.
ЖК «NEXT» представляет собой два дома, переменной этажности в 8, 10 и 11 этажей. Объемно-пространственная композиция комплекса соответствует окружающему контексту существующей и перспективной застройки и решена в увязке с существующей градостроительной средой, построенными ранее зданиями и, их архитектурным и художественным обликом. Напомним, что год назад было завершено строительство 1-й очереди жилого комплекса класса «комфорт» «NEXT». Все квартиры приобретены горожанами и переданы собственникам.
На 2-й очереди жилого комплекса закончена кладка стен и внутренних перегородок, монтаж перекрытий, на 35% выполнены работы по кровле, на 85% смонтированы окна. Отделка помещений сделана на 55%, смонтировано 15% дверей. Внутренние сети отопления, водоснабжения и канализации проложены на 70%, электроснабжения – на 40%, наружные сети – на 55%.
Комплекс построен в рамках нового стандарта качества Э4, который объединил передовые разработки технической лаборатории Группы «Аквилон». В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Проект вдохновлен идеей сочетания технологичности и домашнего уюта, и рассчитан на создание комфортных условий жизни для всей семьи. Удобное расположение, инновационный подход к строительству и внимание к деталям во всём: от территории комплекса до дизайна помещений.
ЖК «NEXT» расположен в районе развитой социальной инфраструктурой и транспортной доступностью. Рядом расположены Архангельский лицей им. М. В. Ломоносова, гимназия №21 и школа №9, детсад №20 «Земляничка», поликлиника №2, Медицинский колледж, Северный Арктический федеральный университет, Дворец спорта и стадион «Буревестник». В шаговой доступности – набережная Северной Двины.
Для самых маленьких жильцов в здании будет открыт детский клуб «АквилонKIDS» с большим пространством для игр и творчества, проведения общих праздников, детских дней рождения, приглашения аниматоров. Еще одной уникальной особенностью является собственный комфортный спортивный зал, который позволит следить за своей физической формой в любое время года и сэкономить на посещении фитнес-центров. Детский и спортивный клубы бесплатно передаются в собственность жильцов.
На придомовой территории выполняется комплексное благоустройство по концепции «Двор без машин», включающее создание игровой зоны с разновозрастными детскими площадками с ярким сертифицированным антитравматическим покрытием, спортивные площадки streetworkout с уличными спортивными снарядами и тренажерами, зоны отдыха. Во дворе устраиваются велопарковки, безбарьерные прогулочные дорожки, разбиваются цветники, газоны, цветущие кустарники. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Предусмотрена просторная гостевая автомобильная парковка.
Напомним, что в 2022 году Группа Аквилон построила в Поморье более 120 тыс. кв. м нового жилья. Это 8 новых жилых комплексов. В уходящем году северяне приобрели в новостройках компании порядка 1,8 тыс. квартир. Группа Аквилон продолжает наращивать объемы строительства в Архангельской области. В 2022 году в столице Поморья и городе корабелов началось строительство 7 объектов общей площадью почти 120 тыс. кв. м. Из них три – это новые очереди уже строящихся жилых комплексов и 4 новых объекта. Всего для приобретения северянам предложено более 1850 квартир разнообразных планировок в современных домах, расположенных в самых востребованных локациях. Общий объем инвестиций Группы Аквилон в Поморье превышает 12 млрд рублей. По итогам 2022 года Группа Аквилон вновь удостоена одной из главных общественных наград в сфере жилищного строительства – Золотого знака «Надежный застройщик России» и подтвердила статус системообразующего предприятия РФ. В 2023 году на шести участках общей площадью 8,4 га планируется начать строительство 6 новых жилых комплексов площадью 120 тыс. кв. м. Кроме того, в рамках программ комплексного развития территорий и приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области рассматривается возможность приобретения еще пяти участков общей площадью 13,7 га для перспективного строительства более 160 тыс. кв. м нового современного жилья.