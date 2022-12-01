Редкие вакансии на рынке труда Архангельской области

Эксперты крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru составили список самых редких и необычных вакансий, открытых по всей стране на начало декабря. Среди них оказались кочегар, вдохновитель на творчество и даже обшивщик гибких протезов клапана сердца.
Зоотехника ищут в Архангельской области. Требуется наличие средне-специального или высшего образования по профилю выполняемой работы. Стоит отметить, что предприятие обеспечивает благоустроенным жильем. Зарплата – 50 000 рублей.
Ещё ряд необычных вакансий месяца, открытых в Архангельской области: компания ищет роллиста на зарплату до 57 000 рублей, которому предстоит выполнять поручения шеф-повара. Работодатель подчеркивает, что когда-то роллист сможет оказаться на месте шеф-повара. Также в области требуется кочегар для обслуживания паровых и водогрейных котлов с высоким давлением. Компания обещает широкий социальный пакет с полисом ДМС.
Между тем архангелогородцам, любящим флот, доступна вакансия механик по флоту. Опыт работы в аналогичной должности или в судоходной компании обязателен. Для тех, кто любит собак, доступна вакансия инструктора служебного собаководства. Будущему сотруднику предстоит обеспечивать своевременный уход за собаками, отслеживать состояние их здоровья, обеспечивать регулярный осмотр и дрессировать четвероногих.
Другая компания из Москвы ищет на дистанционную работу диктора по озвучиванию голосовых роботов. Задача - озвучивать 30-секундные фрагменты речи для голосовых телефонных роботов, которые будут разговаривать с людьми. Из требований – наличие компьютера и тишина в помещении во время записи.