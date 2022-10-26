Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Российский выездной туризм освобождается от ковидных ограничений

После недавней отмены ПЦР тестов для въезда в ОАЭ все 6 самых популярных туристических стран становятся свободными от ковидных ограничений: Египет, Таиланд, Турция, ОАЭ, Индия и Мальдивы. Для туризма это уже конец эпохи ковидных ограничений.

Лидирующее место по количеству прямых рейсов сейчас занимает Египет, но с середины декабря погода становится непредсказуемой. Для комфортного пляжного отдыха в зимний период мы рекомендуем выбирать отели, где пляж закрыт от ветров. В ОАЭ будет на 2-3 градуса теплее, чем в Египте, но январь уже не считается комфортным для пляжного отдыха.

Большой отложенный спрос ожидает Таиланд. Сейчас ежедневно на Пхукет вылетает до 4-х прямых рейсов, а также до 3-х рейсов в день в Бангкок и Паттайю. С уменьшением количества осадков туристический сезон в Таиланде уже стартовал и продлится до марта.

Турция, уступив лидерство, сейчас находится на 3-м месте по спросу из-за резкого похолодания (температура снизилась с 28 градусов в тени до 20). Отдыхать и загорать в Турции по-прежнему комфортно можно будет только в отелях, где есть подогреваемые открытые бассейны и хорошие СПА.
 

Другие страны с прямым перелетом


Абхазия, Армения, Бахрейн, Беларусь, Венесуэла (ПЦР-тест), Катар (с 1 ноября по 23 декабря закрыт для туристов), Куба, Сейшельские острова (ПЦР-тест и электронное разрешение), Индия (ПЦР-тест и виза), Шри-Ланка (ПЦР-тест и виза).

Отдых сейчас по всем направлениям доступнее, чем был летом (от 80 тысяч рублей за двоих на неделю), но цены на новогодние даты высокие. Например, тур на Пхукет в отель 3* на завтраках с вылетом послезавтра на 10 ночей стоит 110 тысяч рублей за двоих.

28 ноябрь 07:31 | : Экономика

Главные новости


Курс на бюджет. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Родной донос. Архангельская история

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2022 (313)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)


Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20