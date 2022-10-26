Российский выездной туризм освобождается от ковидных ограничений

После недавней отмены ПЦР тестов для въезда в ОАЭ все 6 самых популярных туристических стран становятся свободными от ковидных ограничений: Египет, Таиланд, Турция, ОАЭ, Индия и Мальдивы. Для туризма это уже конец эпохи ковидных ограничений.
Лидирующее место по количеству прямых рейсов сейчас занимает Египет, но с середины декабря погода становится непредсказуемой. Для комфортного пляжного отдыха в зимний период мы рекомендуем выбирать отели, где пляж закрыт от ветров. В ОАЭ будет на 2-3 градуса теплее, чем в Египте, но январь уже не считается комфортным для пляжного отдыха.
Большой отложенный спрос ожидает Таиланд. Сейчас ежедневно на Пхукет вылетает до 4-х прямых рейсов, а также до 3-х рейсов в день в Бангкок и Паттайю. С уменьшением количества осадков туристический сезон в Таиланде уже стартовал и продлится до марта.
Турция, уступив лидерство, сейчас находится на 3-м месте по спросу из-за резкого похолодания (температура снизилась с 28 градусов в тени до 20). Отдыхать и загорать в Турции по-прежнему комфортно можно будет только в отелях, где есть подогреваемые открытые бассейны и хорошие СПА.
Другие страны с прямым перелетом
Абхазия, Армения, Бахрейн, Беларусь, Венесуэла (ПЦР-тест), Катар (с 1 ноября по 23 декабря закрыт для туристов), Куба, Сейшельские острова (ПЦР-тест и электронное разрешение), Индия (ПЦР-тест и виза), Шри-Ланка (ПЦР-тест и виза).
Отдых сейчас по всем направлениям доступнее, чем был летом (от 80 тысяч рублей за двоих на неделю), но цены на новогодние даты высокие. Например, тур на Пхукет в отель 3* на завтраках с вылетом послезавтра на 10 ночей стоит 110 тысяч рублей за двоих.