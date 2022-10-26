Тревожно. В Коряжме идет зачистка управляющих компаний

Две управляющих компании из Коряжмы, обслуживающие 16 многоквартирных домов, не получили лицензию на осуществление своей деятельности.
«Это компании «Лидер+» и «Домашний комитет» Срок действия лицензий у них заканчивается 12 января, – рассказывает заместитель главы города по городскому хозяйству Елена Гайдамавичене, – и нас тревожит, что во время прохождения отопительного периода дома могут остаться без управления. Как пояснили в государственной жилищной инспекции, компании внесли не все сведения в ГИС «ЖКХ».
Ситуация тревожная, поскольку именно зимой могут возникнуть различные нештатные ситуации, а дома будут даже без аварийной службы, не говоря уже о том, что нужно чистить дворы, крыши. По словам Елены Владимировны, положение усугубляется тем, что именно эти УК управляют домами, за которые отказались браться другие компании.
Сейчас надежда только на то, что федеральные власти изменят законодательство. 16 ноября Совет Федераций одобрил закон, который предусматривает перенос пятилетнего срока действия лицензий для управляющих компаний с 11 января 2023 года на 1 июня 2023 года. Это даст возможность управляющим компаниям выполнить все условия для успешного прохождения процедуры лицензирования.
Закон президентом пока не подписан.
(по материалам издания «Коряжма 24»)