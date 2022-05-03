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Краснофлотский мост могли закрыть на 60 дней, но нашли выход

Социальные сети пестрят стонами – как выжить четыре дня без проезда по Краснофлотскому мосту?! Оказывается, все могло быть гораздо хуже… Ситуацию разъяснил заместитель главы Архангельска по инфраструктурному развитию Игорь Арсентьев:

- Уважаемые жители областного центра!

В связи с производственной необходимостью движение по Краснофлотскому мосту полностью закроют на четыре дня. Проектировщикам удалось найти решение, при котором период приостановки движения транспорта на ремонтируемом объекте удалось существенно сократить. Первоначальный вариант проекта предполагал закрытие моста на 60 дней.

В настоящее время необходимо объединить уже забетонированные правую и левую полосы движения в единую монолитную конструкцию. Чтобы бетон набрал 70 % от проектной прочности требуется полное исключение динамических нагрузок.

Закрытие движения по Краснофлотскому мосту планируется с 10:00 час. 8 августа до 06:00 час. 12 августа 2022 года, чтобы уже с пятницы к выходным обеспечить проезд автотранспорта.

Для пешеходов в этот период времени ограничений введено не будет.

26 июль 18:40 | : Политика

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