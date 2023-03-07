Православные Ненецкого округа помолились на месте мертвого города

Путешествие из Нарьян-Мара в утраченный город Пустозерск совершил епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков в сопровождении священнослужителей и мирян.

Пустозерск — это первый город Русской Арктики неподалеку от Нарьян-Мара, покинутый людьми в середине XX столетия. На месте, где некогда располагался город, паломники во главе с архипастырем совершили молебен.

Напомним, традиция совершать крестный ход заложена Нарьян-Марской епархией в 2012 году. Шествие совершается дважды в год — летом или осенью по воде и зимой по льду Печоры.

Пустозерск располагался в нижнем течении Печоры в 20 километрах от нынешнего города Нарьян-Мара.

Строительство города по приказу царя Ивана III началось осенью 1499 года.

Пустозерску было суждено стать первым русским городом за Полярным кругом и одним из главных форпостов России в освоении Севера и Сибири.

С момента появления Пустозерск превратился в центр всей низовой и средней Печоры от Тиманской тундры до северного Урала, от побережья Баренцева моря и Вайгача до рек Выми и Усы. Это был самый крупный населенный пункт на Крайнем севере, административный, торгово-промысловый, культурный и религиозный центр Печорского края, военно-опорный пункт.

С XVIII века постепенно терял значение. Пустозерск 1920-х годов – это не город, а обычная, небольшая северная деревня, насчитывающая 25-30 жилых домов и около сорока нежилых построек. В 1924 году потерял статус города, оказался окончательно покинут в 1962 году.

Сейчас на месте Пустозерска остались лишь кладбища со множеством крестов и символические знаки, среди которых белокаменный обелиск (1964 год) — дань памяти исчезнувшему городу.

(по материалам Архангельской епархии)



