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Акция "Мы против наркотиков" прокатилась колониям и тюрьмам Поморья

Сегодня отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. К этому событию в учреждениях УФСИН России по Архангельской области прошла масштабная месячная профилактическая акция.  

Организаторами мероприятий выступили психологи подразделений и сотрудники различных отделов и служб ИУ УФСИН. К работе также привлекались сторонние специалисты, что позволило охватить широкий спектр направлений от информационно-просветительской работы до психокоррекционных занятий с использованием арт-терапевтических методик. 

В ряде учреждений психологи провели занятия с применением методов арт-терапии. Данные техники направлены на отработку негативных переживаний, развитие навыков самоконтроля и формирование психологической готовности к преодолению жизненных трудностей. В рамках занятий осужденные создавали тематические рисунки, что позволило им выразить отношение к проблеме зависимости и смоделировать позитивные жизненные сценарии. 

Особое внимание было уделено повышению уровня осведомленности осужденных о последствиях употребления наркотиков. Для отбывающих наказание проводились информационно-просветительские беседы, в ходе которых участники узнавали о разрушительном влиянии психоактивных веществ на организм, изменение поведения и разрыв социальных связей. 

Проведение подобных комплексных мероприятий в рамках акции «Мы против наркотиков» способствует не только формированию негативного отношения к наркотикам, но и играет важную роль в предотвращении рецидивов преступлений, а также помогает осужденным осознать ценность здоровья и выработать установку на законопослушное поведение. 

 

26 июнь 10:47 | : Будни

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