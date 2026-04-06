Госинспекция труда поздравляет жителей Поморья с короткой рабочей неделей

Гострудинспекция в Архангельской области и Ненецком автономном округе напоминает, что в связи с празднованием Дня России работников ждет короткая рабочая неделя и длинные выходные.

В 2026 году День России (12 июня) выпадает на пятницу. На основании Трудового кодекса России за праздничным днем следуют два календарных выходных дня.

Таким образом, при работе по пятидневной рабочей неделе образуются трехдневные выходные, которые продлятся с пятницы 12 июня по воскресенье 14 июня, включая:

- 12 июня (пятница) — нерабочий праздничный день (День России);

- 13 июня (суббота) и 14 июня (воскресенье) — обычные выходные дни.

При работе по шестидневной рабочей неделе, суббота 13 июня — рабочий день (если иное не установлено правилами внутреннего трудового распорядка). Выходной день — воскресенье 14 июня.

Обращаем внимание, что 11 июня 2026 г. — предпраздничный рабочий день (четверг). В соответствии со статьей 95 Трудового кодекса РФ, его продолжительность сокращается на 1 час.

Всего в июне 2026 года при 30 календарных днях насчитывается 21 рабочий день и 9 выходных и праздничных дней.

Руководитель Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе Алексей Хоробров напомнил, что в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной или праздничный день. Указанные требования распространяются на всех работников независимо от режима рабочего времени, в том числе работников со сменным графиком и вахтовиков.

Работавший в выходной или праздничный день вправе выбрать другую форму компенсации — по его желанию ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.