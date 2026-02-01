Вверх
В Архангельске состоялся обучающий семинар для судей по спортивному туризму

В столице Поморья на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» прошёл областной учебно-методический семинар, организованный Федерацией спортивного туризма. Мероприятие было посвящено подготовке и повышению квалификации арбитров, обслуживающих соревнования по спортивному туризму.

Участие в семинаре приняли судьи из Архангельска, Новодвинска и Северодвинска, имеющие значительный практический опыт в данной сфере.

Программа обучения была комплексной и включала как теоретические, так и практические блоки. Участники изучили актуальные изменения в нормативной базе, освоили методики проектирования дистанций различной сложности и отработали алгоритмы действий в спорных и протестных ситуациях на соревнованиях. Отдельное внимание было уделено вопросам судейской этики и психологии работы в условиях соревновательного процесса.

Проведение такого семинара способствует повышению профессионального уровня судейского корпуса, что напрямую влияет на качество и объективность проведения турниров. Это важный шаг в развитии спортивного туризма в Архангельской области, направленный на поддержку как массового, так и профессионального спорта.

Фото: «Единая Россия»

