В архангельских колониях устанавливают современные системы видеонаблюдения для усиления контроля

УФСИН России по Архангельской области продолжает модернизацию систем видеонаблюдения в исправительных учреждениях региона. Работа направлена на повышение уровня безопасности и оперативного контроля за соблюдением режима.

В течение 2025 года в нескольких учреждениях было полностью обновлено оборудование охранного телевидения. Были закуплены современные камеры с высоким разрешением, а также отремонтированы и переоснащены посты видеоконтроля операторов. Финансирование работ осуществлялось за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности учреждений УИС.

На сегодняшний день в учреждениях УФСИН по области установлено более 2,5 тысяч стационарных камер видеонаблюдения. Дополнительно сотрудники используют около 800 портативных видеорегистраторов, что позволяет оперативно фиксировать обстановку в любой точке учреждения и пресекать возможные нарушения.

Внедрение современных технологий позволяет повысить эффективность надзора за лицами, отбывающими наказание, и своевременно выявлять противоправные действия. Это способствует поддержанию дисциплины и предотвращению инцидентов.

Дальнейшее развитие систем видеонаблюдения остаётся одним из приоритетных направлений деятельности УФСИН в рамках общей цифровизации ведомства и комплексного обеспечения безопасности в исправительных учреждениях региона.