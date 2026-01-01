Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В архангельских колониях устанавливают современные системы видеонаблюдения для усиления контроля

УФСИН России по Архангельской области продолжает модернизацию систем видеонаблюдения в исправительных учреждениях региона. Работа направлена на повышение уровня безопасности и оперативного контроля за соблюдением режима.

В течение 2025 года в нескольких учреждениях было полностью обновлено оборудование охранного телевидения. Были закуплены современные камеры с высоким разрешением, а также отремонтированы и переоснащены посты видеоконтроля операторов. Финансирование работ осуществлялось за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности учреждений УИС.

На сегодняшний день в учреждениях УФСИН по области установлено более 2,5 тысяч стационарных камер видеонаблюдения. Дополнительно сотрудники используют около 800 портативных видеорегистраторов, что позволяет оперативно фиксировать обстановку в любой точке учреждения и пресекать возможные нарушения.

Внедрение современных технологий позволяет повысить эффективность надзора за лицами, отбывающими наказание, и своевременно выявлять противоправные действия. Это способствует поддержанию дисциплины и предотвращению инцидентов.

Дальнейшее развитие систем видеонаблюдения остаётся одним из приоритетных направлений деятельности УФСИН в рамках общей цифровизации ведомства и комплексного обеспечения безопасности в исправительных учреждениях региона.

30 январь 11:12 | : Будни

Главные новости


Битва за детские умы, или Кино под надзором
Сможет ли Трамп захватить Гренландию? Взгляд коммуниста

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (330)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20