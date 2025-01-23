Мезень вспоминает "короля лыж" Владимира Кузина

Уже на этой неделе Мезень будет принимать участников юбилейных, XXXV лыжных соревнований памяти нашего легендарного земляка – экс-чемпиона мира и чемпиона Олимпийских игр, «Короля лыж» Владимира Семеновича Кузина.

Родившийся в деревне Лампожня Мезенского р-на Архангельской области, он единственный в истории советского и российского спорта лыжник, выигравший золото чемпионата мира на дистанции 50 км, а также единственный в отечественной истории лыжник, который сумел выиграть два личных золота на одном чемпионате мира (1954 г., Швеция).

Главные старты пройдут 15-16 марта на лыжном стадионе Чупров.

Ожидается приезд спортивных команд из Мезени, Каменки, Дорогорского, Бычья, Долгощелья, Лешуконского, Пинежского и Приморского округов, городов Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Онега.

Торжественное открытие соревнований – 15 марта, в 11.00 на стадионе Чупров.

Церемония закрытия – 16 марта, в 16.00 в Мезенском Окружном культурном центре.

По доброй традиции в канун главных стартов, 14 марта, на стадионе Чупров пройдут Малые Кузинские гонки для дошкольников Мезенского округа. Начало – в 10.30.