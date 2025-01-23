Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Мезень вспоминает "короля лыж" Владимира Кузина

Уже на этой неделе Мезень будет принимать участников юбилейных, XXXV лыжных соревнований памяти нашего легендарного земляка – экс-чемпиона мира и чемпиона Олимпийских игр, «Короля лыж» Владимира Семеновича Кузина.

Родившийся в деревне Лампожня Мезенского р-на Архангельской области, он единственный в истории советского и российского спорта лыжник, выигравший золото чемпионата мира на дистанции 50 км, а также единственный в отечественной истории лыжник, который сумел выиграть два личных золота на одном чемпионате мира (1954 г., Швеция).

Главные старты пройдут 15-16 марта на лыжном стадионе Чупров.

Ожидается приезд спортивных команд из Мезени, Каменки, Дорогорского, Бычья, Долгощелья, Лешуконского, Пинежского и Приморского округов, городов Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Онега.

Торжественное открытие соревнований – 15 марта, в 11.00 на стадионе Чупров.

Церемония закрытия – 16 марта, в 16.00 в Мезенском Окружном культурном центре.

По доброй традиции в канун главных стартов, 14 марта, на стадионе Чупров пройдут Малые Кузинские гонки для дошкольников Мезенского округа. Начало – в 10.30.

13 март 14:16 | : Будни

Главные новости


Эх, дороги. Как власти Вилегодского округа подвели себя под монастырь
Перевод из Архангельска в тысячу поцелуев. И правила хорошего тона

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (187)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20