Большинство архангельских родителей хотят ограничить доступ детей в Интернет

Большинство архангелогородцев согласно с необходимостью верификации возраста интернет-пользователей в целях защиты детей от негативного контента. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска, в том числе имеющие несовершеннолетних детей.

Уполномоченная по правам человека в РФ призвала законодательно регламентировать процесс верификации возраста интернет-пользователей в целях защиты детей от негативного контента. Сейчас ресурсы с маркировкой «18+» доступны любому пользователю, который поставит отметку о достижении возраста совершеннолетия.

56% архангелогородцев поддерживают предложенную инициативу, среди родителей несовершеннолетних детей — 64%. В пользу верификации возраста интернет-пользователей чаще высказываются женщины, чем мужчины (62% против 50% соответственно). Больше сторонников инициативы среди тех, кто старше 45 лет, — 6 из 10 голосуют «за».

Каждый четвертый участник опроса (26%) — против предложения. По их мнению, это не принесет желаемых результатов: «Я против запретов, которые можно обойти», «Не вижу смысла, лишь продвигается идея контроля государства над каждым гражданином».