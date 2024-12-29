В Архангельске вводят регламент для курящих работников

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob опросил работодателей о регламентах для курящих работников и курящих сотрудников компаний Архангельска о количестве и продолжительности их перекуров в течение рабочего дня.

Финские ученые выяснили, что курение негативно отражается на доходах граждан. Согласно опросам SuperJob, все больше компаний вводит регламенты для никотинозависимых: в 24% компаний для сотрудников с пагубной привычкой действуют правила, ограничивающие частоту перекуров и/или их продолжительность. Ранее мы выяснили, что в большинстве предприятий и организаций для курения отведены специальные места.

В целом, 20% никотинозависимых не позволяют себе курить на работе. Очевидно, продолжают курить в рабочее время только наиболее зависимые от табака: в связи с чем мы наблюдаем увеличение частоты перекуров. Каждый третий курящий на работе рассказал, что устраивает себе перекуры 5 и более раз за день. 3—4 раза за рабочий день или смену курят 30% архангелогородцев.

У 7 из 10 курильщиков перекур занимает не более 5 минут. Мужчины курят чаще и задерживаются в курилке на более длительное время, чем женщины.