Архангельские компании украшают свои офисы к Новому году

Традиция украшения офиса к Новому году больше всего по душе молодым женщинам. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители офисных сотрудников из Архангельска.

69% офисных сотрудников сообщили, что в их компаниях существует традиция украшать рабочие места к Новому году: 21% рассказали, что создание праздничной атмосферы берет на себя работодатель, еще 19% — что украшения допускаются, но за счет сотрудников, а 3 из 10 человек — что участвуют в украшении своих рабочих мест вместе с руководством.

Судя по данным опроса, традиция украшения офиса к Новому году чаще соблюдается в женских коллективах и среди молодежи.

74% офисных сотрудников нравится украшать рабочие места. Только каждый десятый относится к этой традиции отрицательно.

Новогодней атмосфере в офисе женщины радуются больше мужчин. Сотрудникам моложе 35 лет традиция нравится больше, чем тем, кто старше.