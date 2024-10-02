Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске утвердили расписание новогодних мероприятий

Завесу тайны новогодних чудес приоткрыл градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- Снега в городе нет, но подготовка к Новому году в самом разгаре. Сегодня состоялся оргкомитет, и мы утвердили даты основных мероприятий.

 Открытие главной городской ёлки на площади Ленина состоится в субботу, 14 декабря, в 15 часов.

 Новогодний фейерверк решено не проводить, а средства направить на поддержку семей участников СВО: каждый ребенок получит подарки и приглашение на праздничное представление в учреждение культуры.

 В этом году мы предлагаем новые форматы новогодних мероприятий, которые пройдут не только в каникулы. Уже 8 декабря в «Титан Арене» состоится большой семейный праздник «Чудо северного пряника». Благодарю бизнес за поддержку наших идей и приглашаю горожан.

 После 20 декабря пространство «Зима в парке» откроется в «Потешном дворе». В праздничные дни для детей организуем развлекательные программы, будет работать карусель, торговые точки, нарядные фотозоны.

 Все более популярным у архангелогородцев становится спорт, поэтому уделяем особое внимание каткам и лыжным трассам. Управление по физкультуре и спорту готовится дополнительно проложить лыжню на набережной Северной Двины и в районе Окружного шоссе.

 Будет и возможность с интересом провести время в теплых, красиво украшенных помещениях: культурные центры подготовили большую программу мероприятий.


03 декабрь 19:00 | : Будни

Главные новости


Имена северян из 1549 года
Эта музыка будет вечной. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2024 (39)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20