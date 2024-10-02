В Архангельске утвердили расписание новогодних мероприятий

Завесу тайны новогодних чудес приоткрыл градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- Снега в городе нет, но подготовка к Новому году в самом разгаре. Сегодня состоялся оргкомитет, и мы утвердили даты основных мероприятий.



Открытие главной городской ёлки на площади Ленина состоится в субботу, 14 декабря, в 15 часов.



Новогодний фейерверк решено не проводить, а средства направить на поддержку семей участников СВО: каждый ребенок получит подарки и приглашение на праздничное представление в учреждение культуры.



В этом году мы предлагаем новые форматы новогодних мероприятий, которые пройдут не только в каникулы. Уже 8 декабря в «Титан Арене» состоится большой семейный праздник «Чудо северного пряника». Благодарю бизнес за поддержку наших идей и приглашаю горожан.



После 20 декабря пространство «Зима в парке» откроется в «Потешном дворе». В праздничные дни для детей организуем развлекательные программы, будет работать карусель, торговые точки, нарядные фотозоны.



Все более популярным у архангелогородцев становится спорт, поэтому уделяем особое внимание каткам и лыжным трассам. Управление по физкультуре и спорту готовится дополнительно проложить лыжню на набережной Северной Двины и в районе Окружного шоссе.



Будет и возможность с интересом провести время в теплых, красиво украшенных помещениях: культурные центры подготовили большую программу мероприятий.



