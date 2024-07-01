Служащая архангельского УФСИН покорила Эльбрус

Сотрудник УФСИН России по Архангельской области Мария Гришанова совершила подъем на самую высокую гору России высотой 5642 метра над уровнем моря.

Это уже ее второе восхождение на гору Главного Кавказского хребта - Эльбрус. Впервые у Марии получилось это сделать шесть лет назад, но тогда всех красот не было видно, так как поднималась она в облаках. В этот раз с погодой очень повезло, на небе не было ни одного облачка.



Чтобы совершить такой подъем, нужна серьезная подготовка, и она заключается не только в хорошей физической форме, еще важна и выносливость. На каждой локации Приэльбрусья были еще и акклиматизационные выходы, чтобы организм приспособился к новым условиям из-за изменения окружающей среды.

Со слов Марии, подъем был не прост из-за сильного ветра, порой приходилось даже пережидать его порывы. Но, несмотря на все погодные условия, благодаря упорству и характеру девушке удалось достигнуть высоты.

- Я уже не первый раз в горах и не могу объяснить, зачем я это делаю, это какая-то магия гор, которая притягивает, как магнит к себе, и сюда хочется вернуться снова, - отметила Мария Гришанова.