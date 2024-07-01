И сказал Патриарх...

20 августа 2024 года, в канун дня памяти преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил утреню всенощного бдения в Троицком соборе Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального монастыря.

При входе в собор Предстоятель Русской Православной Церкви поклонился честным мощам преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких.

Среди сонма архипастырей Святейшему Патриарху сослужил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. Также Его Святейшеству сослужили: митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Наро-Фоминский Никандр, председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата; митрополит Каширский Феогност, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству; епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков; епископ Котласский и Вельский Василий; епископ Плесецкий и Каргопольский Александр; епископ Озерский Порфирий, наместник Соловецкой обители; епископ Раменский Алексий, личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла; архимандрит Герман (Чеботарь), насельник Соловецкой обители; игумен Зосима (Чеботарь), насельник Соловецкой обители; протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского ставропигиального женского монастыря; братия Соловецкого монастыря в священном сане.

На богослужении присутствовали: губернатор Архангельской области А.В. Цыбульский; первый заместитель министра культуры РФ С.Г. Обрывалин; председатель Совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага А.В. Гуц; директор Департамента промышленного и гражданского строительства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ С.О. Галямин; управляющий директор ООО «ПСК Строймонолит» И.В. Бондарев; главный советник отдела по работе с религиозными объединениями Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики Правительства РФ В.А. Константинов.

За богослужением молились настоятельница Алексеевского ставропигиального монастыря, руководитель Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега), многочисленные паломники.

По окончании богослужения Святейший Патриарх Кирилл обратился к верующим с проповедью:

«Всякий раз, посещая эту святую обитель, соприкасаешься, с одной стороны, с величайшими проявлениями святости, которые запечатлены и в замечательных храмах, и в молитвенном укладе жизни, и в замечательной истории этого места. Но, с другой стороны, соприкасаешься и с величайшими проявлениями человеческой злобы, ненависти, полного пренебрежения духовной традицией народа и его святынями. Удивительно, что в истории одного места произошло соединение двух совершенно не связанных между собой полярностей, противоположностей — святости и гонений, издевательств над людьми только потому, что они были верующими. Наверное, те, кто здесь устраивал концлагерь, и представить себе не могли, что когда-то здесь снова будет обитель, будут совершаться богослужения, и мы будем вспоминать славную историю Соловков, в том числе ее трагические страницы, и прославлять новомучеников и исповедников Церкви Русской, с подвигом и кончиной которых была связана та тяжелая эпоха и навсегда связано это святое место.

Наверное, для любого человека очевидно, что в жизни никогда не бывает только хорошее. Каждый из нас проходил и через радости, и через скорби, и через что-то очень трогательное, и через что-то разрушительное, опасное. Вот так же и страна, и народ наш, который прошел и через радостные, вдохновляющие этапы своей истории, но и через великую скорбь гонений.

Святитель Филарет Дроздов, знаменитый митрополит Московский, написал катехизис, по которому учились все школьники в царской России и который доныне изучается в семинариях. В этой книге есть замечательное определение того, чтО есть Божий Промысл. Святитель перечисляет целый ряд вещей, не буду их сейчас повторять, а в завершение этого определения говорит: Промысл — это то, что даже дурные человеческие поступки обращает к добрым последствиям.

Вот точно так и произошло на Соловках и с Соловками. Самые страшные человеческие поступки Господь обратил к добрым последствиям, потому что обитель сия украсилась не только подвигом преподобных, но и подвигом новомучеников и исповедников Церкви нашей. Поэтому это святое место имеет какое-то особое духовное притяжение. С одной стороны, монашеский подвиг, с другой — подвиг новомучеников, исповедников. Неслучайно, конечно, сюда, на север нашей страны, устремляется множество паломников, и дай Бог, чтобы эта паломническая тропа никогда не заросла, чтобы всегда приходили сюда люди. Чтобы, прикасаясь к святыням этой земли, к духовному подвигу тех, кто нес здесь свое монашеское служение, а также и тех, кто претерпел мученическую смерть, мы могли и себя самих спросить: а как мы? А что с нами происходит? У нас были великие предшественники — сколько у них было силы, мужества, способности противостоять злу! Но способны ли мы осуществлять заповеди Божии в своей жизни? Например, поссорились двое друг с другом — кто первый пойдет и протянет руку, чтобы примириться? Часто ни один, ни другой не желают этого сделать, и оба проигрывают — по крайней мере, пред лицом Божиим и с точки зрения Божественной справедливости. А кто первый идет и примиряется, смиренно испрашивая прощения за свои возможные неправильные поступки, тот выходит победителем, и не только в столкновении двух личностей, но и победителем над своим собственным грехом. Потому что покаяние открывает каждому из нас двери спасения.

Дай Бог, чтобы такие простые христианские истины, которыми мы научены из слова Божия, из творений святых отцов, из житий святых, не проходили мимо нашего сознания и сохранялись в нашей памяти — тогда эти примеры будут живыми и спасительными для нас. Особенно об этом стоит задуматься, когда находишься в таком месте, как Соловки, действительно отмеченном великими монашескими подвигами и одновременно огромной силой духа тех, кто стал на этом месте мучениками и исповедниками Церкви Русской. Молитвами этих святых людей, угодников Божиих, да хранит Господь землю Русскую, страну нашу от всякого врага и супостата, Церковь нашу — от разделений, противоречий и всего того, что на протяжении истории нередко подрывало духовную жизнь людей. Будем верить, что предстательство святых соловецких угодников есть та сила, которая не оставит и нас, если мы с верой и надеждой обращаем к ним свою молитву. Храни вас всех Господь! С наступающим праздником!»