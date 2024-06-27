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Часть архангельских родителей с недоверием относится к целевому обучению в вузах

В этом году заработал новый механизм целевого приема в российские вузы: процедура стала более понятной и прозрачной. 44% родителей абитуриентов-2024 рассказали, что их дети рассматривали возможность целевого обучения в вузе: узнавали, какие работодатели предоставляют такую возможность и в какие сроки следует подать заявление, сколько мест в вузе отведено для целевого приема.

 Как относятся к целевому обучению родители из Архангельской области: 6 из 10 считают, что это возможность получить высшее образование и гарантия трудоустройства по специальности после окончания вуза. Для каждого пятого — это, в первую очередь, жёсткие условия договора, которые подразумевают финансовые обязательства и невозможность смены направления обучения.

 Респонденты, чьи дети задумывались о целевом обучении, чаще обращают внимание на гарантии трудоустройства (80%). А те опрошенные, чьи дети не рассматривали такой вариант, чаще говорят о строгих условиях договоров (35%).

15 август 08:00 | : Будни

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