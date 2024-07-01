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"Онежское Поморье": Медведи выходят на прокорм

В национальном парке «Онежское Поморье» проведены полевые работы по комплексному изучению структуры природных сообществ побережья Белого моря.

В ходе экспедиции начальник отдела изучения природных комплексов и объектов Парка Альберт Брагин и научный сотрудник Северо-Западного отделения ФГБУН «Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН» Дмитрий Мосеев обследовали побережье протяжённостью 71 км от урочища Котово до деревни Летняя Золотица. Проводились исследования приморской растительности, сообществ животных и водорослей литоральной зоны (литораль — место морского отлива). Выполнено около 100 описаний растительных сообществ, отобрано 20 проб зелёных и жёлто-зелёных водорослей, 25 проб на зообентос (это животные организмы, обитающие на дне или в грунте водоёмов: моллюски, черви, членистоногие)

«На побережье Белого моря обнаружено более 70 видов сосудистых растений. Среди них доминируют галофиты — растения, обитающие в условиях засоления грунтов и находящиеся под влиянием солёных морских вод приливов и штормов. Наибольшее значение в образовании структуры приморской растительности пройденного участка побережья имеют: подорожник морской, клубнекамыш морской, триостренник морской, морская астра, солерос европейский, млечник морской, хонкения бутерлаковидная, колосняк песчаный, лисохвост тростниковидный, осот приземистый, некоторые галофильные виды лебеды (лебеда прибрежная, лебеда голостебельная). На маршруте обнаружено два вида, внесённые в Красную книгу Архангельской области: поточник рыжий и овсяница дюнная. При этом, поточник рыжий образует крупные сообщества почти на всём протяжении побережья на пройдённом маршруте», — сообщил Дмитрий Мосеев.

Параллельно выполнены учёты численности бурого медведя, а также наблюдения за птицами. Всего на участке отмечены следы 23 медведей (из них 3 самок и 5 медвежат). Как отметили учёные, важную роль в их питании на обследованном участке имеет лебеда прибрежная. Она образует густые сообщества, которые тянутся полосами вдоль берегов, где происходит скопление выбросов морских водорослей. Перегнивая, водоросли образуют питательный гумус, очень богатый соединениями азота, и тем самым способствуют формированию сообществ нитрофитов — азотолюбывых растений. К ним относятся разные виды лебеды, морской подорожник, осот приземистый. Питательными побегами лебеды охотно кормятся бурые медведи.

«Такие наблюдения ещё раз показывают неразрывную взаимосвязь компонентов морских и наземных экосистем, что особенно проявляется именно в береговой зоне», — подчёркивает Альберт Брагин.

Учёты численности бурого медведя проводятся в рамках проекта «Мишки не в лесу: анализ причин выхода бурого медведя к человеку и предотвращение конфликтов между ними», который реализуется Ассоциацией «Клуб друзей Кенозерского национального парка» совместно с ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» и поддержан Фондом президентский грантов.

26 июль 14:30 | : Будни

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