24 июля в России отмечается праздник людей творческой профессии — День флориста

«Флористика — это состояние полета, чувство искренней радости, очарование красок и фактур, волшебство преобразований», - убеждена архангельский флорист, руководитель и идейный вдохновитель школы флористики и дизайна «Флорет» Анна Семенихина.

Работу флориста трудно назвать просто трудом. В большей степени — это творчество, помноженное на определённые знания и опыт в области создания цветочных композиций, составления букетов, декорирования помещений цветами и растениями. Без любви к этому делу и богатого воображения невозможен во флористике конечный результат — красота, заставляющая как минимум остановиться рядом и полюбоваться на творение, созданное флористом.

Работа флориста — приносить радость, быть разнообразной, чтобы удовлетворить множество вкусов людей, для которых создаются букеты, композиции или декорируются помещения.

Считается, что труд флористов был востребован ещё в период Древнего Египта, где цветы использовали для украшения храмов, дворцов и домов. Позже древние греки развили тему плетения венков, составления букетов и цветочных композиций. Даже в архитектуре растительный орнамент становится одним из признаков определённого стиля. Позднее, в эпоху Христианства в Европе появилась и закрепилась традиция дарить букеты цветов.

День флориста не имеет официального статуса среди профессиональных праздников в России, но уже успела сформироваться традиция, связанная с тем, чтобы отмечать его ежегодно 24 июля. Начало этому было положено в 2009 году, когда были утверждены характеристики квалификации профессии или должности «флорист». Требования к квалификации, а также перечень требований к умениям и обязанностям флориста выработал Флористический Союз России.