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РСТ: Республика Алтай стала самым дорогим регионом РФ для отдыха в июле

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) назвали пять самых дорогих регионов России для отдыха в июле, самым дорогостоящим оказалась Республика Алтай. Об этом говорится в результатах исследования РСТ на основе данных бронирования TravelLine. 

Так, цена за отдых в Республике Алтай оказалась самой высокой — средняя стоимость проживания на двоих составила 107 584 рубля. «Алтай все чаще выбирают состоятельные туристы, только за последние годы появилось несколько отелей в сегменте 4-5 звезд», — говорится в релизе РСТ.

Второе место занял Камчатский край со средней стоимостью проживания на двоих в размере 106 099 рублей. Замыкает тройку лидеров Московская область, где отдых на двоих обойдется в 74 049 рублей. Четвертое и пятое места заняли Алтайский край (73 396 рублей на двоих) и Якутия (68 138 рублей на двоих) соответственно.

«В перечень регионов с самой высокой стоимостью недельного проживания на июль попали регионы, которые традиционно пользуются высоким спросом со стороны туристов. Например, относительно июля прошлого года на 18 процентов выросло число бронирований подмосковных объектов; спрос на туры на Камчатку в июле вырос в 1,5 раза», — сообщают в РСТ.

Ранее в РСТ рассказали, что летом 2024-го цены на билеты на российские курорты выросли на 20-40 процентов относительно аналогичного периода в прошлом году, сообщает Lenta.ru.



 

 

19 июль 07:30 | : Будни

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