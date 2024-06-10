Личное мнение, или Фальшивые ароматы ЛЭТУАЛЬ

Этой весной попал я в одну неприятную ситуацию. Прогуливаясь как-то по торговому центру «Макси», что на Ленинградском проспекте, чёрт меня занес в парфюмерный бутик ЛЭТУАЛЬ. Там была акция – продавали мужскую туалетную воду «TRUSSARDI», всего за 990 рублей. У меня, как раз через неделю, должен был быть день рождения одного приятеля, чем думаю не подарок, к тому же со скидкой. Посмотрел - коробка красиво упакована, вот думаю – удачное приобретение.

День рождения прошел хорошо, посидели, закусили, выпили, поговорили, были даже и танцы.

Проходит недели две после праздника, звонит приятель и жалуется – не понравился ему подарок, не стойкой оказалась туалетная вода, подушишься ей, а через час и нет запаха. Я расстроился, ничего говорю, заберу, может в магазине поменяют.

Забрал, а дома проверил, действительно и часа не проходит, как «итальянец» и не пахнет. Странно, думаю, давно, лет пять назад брал я духи для жены, хорошие были, сутки держались.

Лежат у меня в шкафу старая туалетная вода, еще на рынке покупал, больше двадцати лет назад, никому не известная марка, не известный производитель, стойкая зараза – пять часов пахнет, без вопросов. Наш «фирмач» им и в подметки не годится.

Решил я в этой ситуации разобраться, что же произошло с ароматами ЛЭТУАЛЬ за это время, натура у меня такая, «дотошливая».

Вообще, запахи играют важную роль в жизни человека: они не только дают информацию об окружающей среде, но и вызывают различные эмоции, влияют на настроение и даже на физическое состояние.

Обоняние позволяет нам лучше ориентироваться, познавать внешний мир и защищать организм от попадания в него вредных веществ. И, конечно, оказывает влияние на деятельность желудочно-кишечного тракта. Известны более 100 первичных обонятельных ощущений, которые объединены в семь групп основных запахов: камфорный, мускусный, цветочный, мятный, эфирный, едкий, гнилостный.

При вдыхании различных запахов его молекулы вместе с воздухом попадают в носовую полость. Там молекулы начинают раздражать нервы и создавать нервные импульсы, которые отправляются в мозг, а он выстраивает уже определенную конфигурацию комфорта, тревоги или отвращения.

Приведу характерный пример влияний ароматов на жизнь, с моей собакой по кличке «Дора».

Однажды, когда она была еще маленькой, сбежала и поела какой-то плохой пищи, чуть не отравилась, и с тех, что бы она не ела – обязательно внимательно понюхает, вдруг какой-то подвох, подсунут не то.

Вернемся к ароматам.

С начала 19 века в парфюмерии началось активное использование амбре кита. Амбра – это китовая рвота и производится для защиты кишечника кита от острых предметов и со временем выбрасывается, и ее можно найти плавающей в океане или выброшенной на берег. Ее стали использовать для придания стойкости ароматов духов.

Мне рассказали один случай, как-то в Мурманске в далекие 70 е годы, пришедшие из китобойного рейса моряки привезли это самое амбре кита и решили поэкспериментировать – добавили его в настоящий советский одеколон «Шипр». Не поверите, после того как они подушились им после бритья - пахли им еще полгода. Причем после душа, бани, запах не пропадал. Они, бедные, замучились.

Сейчас его тоже добавляют в известные парфюмерные бренды, но в основном, уже перешли на химические аналоги. Поэтому хорошая парфюмерия стоит дорого. Еще лет десять назад 50 мл. хорошей туалетной воды «BOSS» стоили около 5 000 рублей, а как думаете сколько они должны стоить сегодня? С ростом курса евро в два раза, с «кривой» логистикой из страны производителя.

Больше 15 000 рублей. Кто его купит за такую цену.

Поэтому наш парфюмерный ритейлер пошел по другому пути – работы с альтернативными производителями из-за рубежа.

Около месяца назад, в Петербурге, проходил очередной экономический форум, там присутствовали и русские парфюмеры, на нем пошел острый разговор о развитии этой отрасли, и многие производители жаловались, что хорошие и качественные российские духи и туалетные воды очень тяжело доходят до потребителей из-за нежелания крупных парфюмерных ритейлеров торговать их продукцией, в том числе их нет и в ЛЭТУАЛЬ

(во всяком случае в Архангельске, на сайте немного есть, а на прилавках нет).

Сегодня, на фоне ухода ряда зарубежных брендов, россияне снова переключаются на отечественную продукцию и все чаще выбирают вместо зарубежного отечественное. Сейчас парфюмерно-косметический рынок России входит в десятку крупнейших в мире по обороту. В 2023 году на нем было представлено около 140 миллионов флаконов духов, при этом 80 миллионов из них - российских брендов. Всего за год объемы отечественного производства в отрасли увеличились более чем на 30%.

Интерес покупателей к отечественной парфюмерии, в том числе к авторским брендам, неуклонно растет. Сегодня они выглядят привлекательнее западных по соотношению цены и потребительских характеристик, в том числе по устойчивости аромата, к тому же по данным середины февраля 2024 года средняя стоимость флакона духов в России снизилась на 24%.

Вернемся к ЛЭТУАЛЬ. Я обратился в магазин, в котором купил этот «фальшивый» не стойкий аромат, упакованный в бутылочку под брендом «ТRUSSARDI», там он продается п цене 5 174 руб. за 30 мл., с просьбой вернуть его или поменять на другой более качественный аромат, возможно, если найду такой, в чем я уже сомневался.

Директор данного магазина ЛЭТУАЛЬ ответила мне официальным письмом, за подписью Ижмяковой И. Г., «Ваша претензия рассмотрена и полностью отклоняется по следующим основаниям, что на всякую продукцию поставляемую в Торговую сеть ЛЭТУАЛЬ имеется Декларация соответствия, которая соответствует качественным и оригинальным параметрам». Вот так. А где сертификат соответствия, где указаны номер партии, индивидуальные номера соответствия товара? Их нет. Получается так, под Декларацию соответствия, можно «запихать» любую продукцию, которую можно приобрести в Валберис, или другой интерне-сети по смехотворным ценам. Например, та же туалетная вода «ТRUSSARDI», может быть приобретена всего за 989 руб.

Далее, в ответе написано «...если потребитель докажет, что (недостатки, отсутствие стойкости аромата) они возникли до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до этого момента. Доводы о ненадлежащем качестве продукции являются несостоятельными и ничем не подтверждены».

Абсурдно, как можно доказать, что стойкости аромата нет изначально, а не по причине «неправильного потребления». Если вы открыли флакон и подушились. Значит все гарантии пропали. Не надо было открывать, а принюхавшись, через закрытый флакон, коробку. Сразу бежать в магазин.

Моя любимая собака «Дора», наверное, поняла бы «фальшивку», но я не смог, не имею такого острого обоняния. Извините.

Подведем некоторые итоги.

Торговая сеть ЛЭТУАЛЬ, после известных событий оказалась в сложной ситуации в связи с поставками качественной и сравнительно недорогой продукции по весьма объективным причинам. Намереваясь сохранить свой бизнес, прежде всего его доходность пошла по весьма «скользкому» пути - приобретения продукции у весьма сомнительных производителей, которые нисколько не заботятся о качестве продукции, а весьма ловко имитируя различные иностранные, раскрученные бренды, приобретает продукцию не оригинальную, не качественную, только формально соответствующую известным и раскрученным брендам. Прикрываясь Декларациям соответствия, которые не отражают действительного положения дел, т.к. нет сертификатов соответствия продукции, где прописаны номера партий, номера изделий и т.д., «пропихивают» под них приобретенную за смехотворные цены другую продукцию, абсолютно не соответствующую качеству заявленных брендов. Все претензии потребителей по поводу качества продукции вводят в категорию «отказ» по субъективным качествам - тебе кажется, что аромат держится недолго, а нам кажется, что долго. Пойди докажи – о вкусах не спорят. Объективных критериев нет.

P.S. Когда материал уже был готов, ко мне подошла наша соседка, Марина П., и рассказала такую историю – сама она работает в том же корпусе «Макси», где и находится наш ЛЭТУАЛЬ, - у нее перед Новым годом был корпоратив, и она на него должна была идти прямо с работы. Чтобы иметь абсолютно завершенный вид, она решила добавить и аромат. Зайдя в наш парфюмерный бутик, попросила попробовать самый дорогой аромат, ей предложили аж за 23 000, она согласилась и подушилась. Что вы думаете, пройдя всего два квартала до ресторана, т.е. через полчаса аромат исчез.

Михаил Скоморохов, специально для «Rusnord»