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Кадровики Поморья не одобряют романтические отношения между коллегами

Каждому второму работодателю нет дела до романтических отношений сотрудников, каждый третий не осуждает романы между руководством и подчиненными.

Россияне все более терпимы к романам на рабочих местах. И это не удивительно, ведь каждый двадцатый познакомился со второй половиной на работе. А вот эйчары чаще осуждают романтические отношения в трудовых коллективах.

 Среди работающих жителей Поморья 24% убеждены в том, что романтические отношения между коллегами никак не влияют на работу. О положительных моментах говорят 8% опрошенных. 41% уверен в том, что служебные романы с сослуживцами мешают работе.

 К служебным романам между подчиненными и руководителями 13% архангелогородцев относятся нейтрально. Только 7% опрошенных говорят о положительном влиянии подобных отношений. Критикуют их 52% северян.

 Имеющие опыт свиданий с коллегами или руководителями чаще утверждают, что подобные отношения имеют положительное влияние на трудовую деятельность или уж, по крайней мере, никак не мешают рабочему процессу.

 Среди представителей компаний к служебным романам между сослуживцами нейтрально относится каждый пятый. Каждый десятый считает, что они способствуют делу. По мнению 51% эйчаров, романтические отношения между коллегами мешают работе.

17 июнь 08:15 | : Будни

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