Кадровики Поморья не одобряют романтические отношения между коллегами

Каждому второму работодателю нет дела до романтических отношений сотрудников, каждый третий не осуждает романы между руководством и подчиненными.

Россияне все более терпимы к романам на рабочих местах. И это не удивительно, ведь каждый двадцатый познакомился со второй половиной на работе. А вот эйчары чаще осуждают романтические отношения в трудовых коллективах.



Среди работающих жителей Поморья 24% убеждены в том, что романтические отношения между коллегами никак не влияют на работу. О положительных моментах говорят 8% опрошенных. 41% уверен в том, что служебные романы с сослуживцами мешают работе.



К служебным романам между подчиненными и руководителями 13% архангелогородцев относятся нейтрально. Только 7% опрошенных говорят о положительном влиянии подобных отношений. Критикуют их 52% северян.



Имеющие опыт свиданий с коллегами или руководителями чаще утверждают, что подобные отношения имеют положительное влияние на трудовую деятельность или уж, по крайней мере, никак не мешают рабочему процессу.



Среди представителей компаний к служебным романам между сослуживцами нейтрально относится каждый пятый. Каждый десятый считает, что они способствуют делу. По мнению 51% эйчаров, романтические отношения между коллегами мешают работе.