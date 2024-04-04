Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

9 из 10 архангелогородцев ненавидят рекламные звонки

Минцифры занимается разработкой законопроекта, запрещающего рекламные звонки. Ответственность за нарушение запрета пока обсуждается, но уже сейчас можно сделать вывод о том, что данная мера востребована обществом: большинство россиян поддерживает инициативу ведомства.

Большинство респондентов из Архангельской области (88%) выразили горячую поддержку инициативы Минцифры. Активнее за продвижение подобного запрета выступают северяне старше 45 лет (90%). Уровень поддержки проекта растет с увеличением размера дохода: 86% среди тех, кто получает до 50 тысяч рублей в месяц, и 92% среди россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей.

 Среди тех, кто против запрета рекламных прозвонов, в основном менеджеры по продажам и работе с клиентами, торговые представители, операторы кол-центров и маркетологи. Однако стоит отметить, что общая доля противников составляет всего 5% от числа опрошенных.

(фото с https://setphone.ru

06 май 07:50 | : Будни

Главные новости


Мальчиши рвутся в политику
После премьеры

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2024 (56)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)



Деньги


все материалы
«    Май 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20