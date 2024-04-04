9 из 10 архангелогородцев ненавидят рекламные звонки

Минцифры занимается разработкой законопроекта, запрещающего рекламные звонки. Ответственность за нарушение запрета пока обсуждается, но уже сейчас можно сделать вывод о том, что данная мера востребована обществом: большинство россиян поддерживает инициативу ведомства.

Большинство респондентов из Архангельской области (88%) выразили горячую поддержку инициативы Минцифры. Активнее за продвижение подобного запрета выступают северяне старше 45 лет (90%). Уровень поддержки проекта растет с увеличением размера дохода: 86% среди тех, кто получает до 50 тысяч рублей в месяц, и 92% среди россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей.



Среди тех, кто против запрета рекламных прозвонов, в основном менеджеры по продажам и работе с клиентами, торговые представители, операторы кол-центров и маркетологи. Однако стоит отметить, что общая доля противников составляет всего 5% от числа опрошенных.

(фото с https://setphone.ru)