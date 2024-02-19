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Воспитательная колония под Архангельском снова показала себя

Воспитательная колония УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) заняла первое место в смотре-конкурсе на лучшую воспитательную колонию по организации воспитательной, социальной и психологической работы с осужденными по итогам прошлого года.

В мероприятии приняли участие все воспитательные колонии. Победителей выбирали по показателям, учитывающим большинство аспектов воспитательной работы с несовершеннолетними. Это состояние дисциплины среди подростков, получение ими общего и профессионального образования, наличие необходимых условий для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, организация кружковой работы, студии кабельного телевидения, участие в различных конкурсах, а также проведение психокоррекционных тренингов. 

В Архангельской ВК работе с несовершеннолетними уделяется особое значение, и начинается она с первого дня пребывания воспитанников в учреждении. В колонии на регулярной основе проводится большое количество культурно-массовых мероприятий. Это концерты, театральные постановки, спортивные состязания, встречи  с деятелями общественных организаций. Все несовершеннолетние, находящиеся в АВК и не имеющие основного или среднего образования, обучаются в школе. После уроков желающие посещают дополнительные кружки. Также ребята участвуют в психологических тренингах, в ходе которых у них формируют жизненные ценности, нацеливают на законопослушную жизнь после освобождения. 

Отметим, что в настоящее время в ней отбывают наказание из 17 регионов.

 

05 апрель 11:21 | : Будни

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