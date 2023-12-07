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Халява, приди. В Архангельской области появился еще один миллионер

В первый день весны, 1 марта 2024 года, в государственной лотерее «Рапидо 2.0» в 120839-м тираже был разыгран суперприз — 1 432 440 рублей. Билет был куплен жителем Архангельской области в мобильной версии сайта «Столото».

Победитель ещё не обратился за выигрышем в лотерейный центр «Столото». На данный момент известно лишь, что участник купил билет за 60 рублей и за считанные минуты стал миллионером.

P.S. Диалог из к/ф «Москва слезам не верит»:

— Вот я, например, всегда лотерейные билеты покупаю.

 — Ну и как, выиграла что-нибудь?

 — А как же! Два раза по рублю...

01 март 11:23 | : Будни

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