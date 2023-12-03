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Только 2% архангелогородцев мечтают по Новый год влюбиться

Среди дел, которые архангелогородцы хотят успеть сделать до 31 декабря, главные — покупка подарков (10% опрошенных) и ремонт (8%). Отдохнуть до каникул — цель, похоже, провальная, но, тем не менее, ее ставят перед собой 7%. 6% респондентов нужно украсить дом. Каждому двадцатому — сделать уборку. 4% необходимо успеть подготовиться к празднику: составить меню, купить продукты, придумать развлечения для гостей. 3% хотели бы провести предновогодние дни с семьей.

По 2% опрошенных мечтают успеть посетить врача, выздороветь, оплатить все счета («чтобы войти в новый год без долгов»), похудеть, влюбиться, починить машину, завершить обучение. Среди множества прочих дел, которые стремятся закончить до нового года северяне, — получение водительских прав, фотосессии, переезд, посещение выставок и концертов, поход в парикмахерскую и проч.

 Мужчины чаще настроены отдохнуть перед праздниками. Среди представителей сильного пола также больше тех, кто утверждает, что все планы по подготовке к Новому году выполнены. Женщины беспокоятся, что не успевают купить подарки, сделать уборку и украсить дом.

 По сравнению с прошлым годом стало больше россиян, которые планируют встретить 2024 в отремонтированном жилье. Еще бы!

(картинка с https://kartinki-i-risunki.ru/int-3

25 декабрь 07:47 | : Будни

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