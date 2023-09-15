Группа Аквилон поддержит Чемпионаты Архангельска и области по хоккею

Организатором соревнований является Федерация хоккея Архангельской области. Группа Аквилон выступает партнером проведения чемпионатов.

Торжественное открытие Чемпионата Архангельска по хоккею среди мужских команд состоится в 19 часов 11 ноября во Дворце спорта.

В этом сезоне в турнире примут участие 9 команд, разделенных на два дивизиона. Сам чемпионат будет состоять из двух этапов. Первый этап – все игры между командами в своих дивизионах проводятся в два круга. На 2-м этапе соревнований действует система плей-офф. В матчах плей-офф участвуют команды, занявшие по завершению первого этапа места с 1-го по 4-е. Полуфиналы и финал в обоих дивизионах состоят из одного матча. Венцом всего турнира будут являться финалы Кубка города в обоих дивизионах, традиционно собирающие во Дворце спорта полные трибуны болельщиков.

В день открытия Чемпионата столицы Поморья 11 ноября в 19.15 сыграют команды «Спартак» и «Архангельск», и в 20.45 - команды «Феникс» и «Т-54». Все игры в текущем сезоне будут проходить во Дворце спорта профсоюзов по пятницам в 20-45 и субботам начиная с 19-00.

11 ноября в Северодвинске стартует Чемпионат Архангельской области по хоккею среди мужских команд. В первой игре 11 ноября в субботу в 18.45 на льду скрестят клюшки хоккеисты команд «Северодвинск-1» и «УЛК» из Березника, Устьянский район. 12 ноября, в воскресение в 11.45 между собой сыграют 12 ноября в 11-45 играют команды «Северодвинск-2» и «УЛК». Обе игры пройдут на ледовой арене «Беломорец» в Северодвинске, на ул. Машиностроителей, 19. Также в Чемпионате поморья принимают участие команды «Ледокол» из Архангельска и «Химик-Поморье» из Коряжмы. Все команды проведут между собой по 4 игры. Две игры на домашней арене и две игры на выезде. В общей сложности на льду состоится 40 матчей. А сам турнир завершится в конце марта.

Соревнования по хоккею имеет большую популярность среди болельщиков в нашем регионе. Посмотреть матчи чемпионата планируют более 15 тыс. человек. Для удобства болельщиков будет организована видеотрансляция всех матчей. Она будет доступна в режиме реального времени в группе «Федерация хоккея Архангельской области» ВКонтакте. В этой группе можно будет также найти фотографии наиболее интересных игровых моментов с каждой игры.

- Традиционно Группа Аквилон оказывает поддержку массовым видам спорта в Архангельске и Северодвинске. Хоккей с шайбой пользуется большой популярностью среди жителей нашего региона. Уверен, что Чемпионат пройдет на самом высоком организационном уровне и запомнится зрелищными соревнованиями, яркими победами. Желаю всем участникам соревнований высоких результатов в честной спортивной борьбе. Пусть победит сильнейший! Болельщикам – динамичных игр, красивых голов и незабываемых эмоций! – отметил председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов.

В текущем году компания, которая в октябре отметила 20-летие, ввела в строй в Архангельске и Северодвинске пять жилых комплексов, 112 тыс. кв. м нового жилья - 1705 квартир. Все они приобретены северянами.

В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью более 360 тыс. кв. м. В планах в ближайшее время проектирование и строительство более 300 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов.



