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В Архангельске открыт набор на курсы сестер милосердия

    Северный государственный медицинский университет объявляет набор слушателей на курсы сестер милосердия.

    Организационное собрание пройдет 9 ноября 2023 года в 16:30 в аудитории 11102 (учебный корпус СГМУ, 1-й этаж). Телефон для справок: 8(921)2961001.

    Стать курсантом может любой человек от 16 до 80 лет. Обучение бесплатное, продлится оно семь месяцев.

    Лекции и занятия проходят по четвергам с 16:30 в аудитории 11102.

    Прошедшему курс обучения выдается удостоверение государственного образца «Сестра милосердия по уходу за больными».

    «Курсы сестер милосердия работают с 2002 года. За 19 лет подготовлено 428 сестер милосердия. В 2009 году в связи со 180-летием со дня рождения Иоанна Кронштадтского курсам присвоено его имя, — рассказали в СГМУ. — Не жалея своего времени делятся опытом по уходу за больными преподаватели медицинского университета, раскрывая для слушателей не только профессиональную, но и духовно-нравственную сторону социального служения».

(по материалам Архангельской епархии)

09 ноябрь 09:08 | : Будни / Верую

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