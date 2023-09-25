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Архангелогородцы иногда чудят при выборе места работы

Решение об устройстве на работу, продиктованное «не разумом, но сердцем», приходилось принимать всего 6% архангелогородцев.

93% северян, принимая решения о выходе на работу, руководствуются исключительно логическими доводами: «Предварительно изучаю деятельность, рейтинги и месторасположение предприятия, обращаю внимание на отзывы бывших сотрудников о работодателе»; «Всегда выбор был осознанный».

 Лишь с 6% опрошенных случались ситуации, когда на их решение о трудоустройстве повлияли необычные факторы. Некоторых соискателей буквально загипнотизировал голос рекрутера или непосредственного руководителя.

В целом россияне порой без раздумья выходят на работу к землякам и тезкам, единоверцам, руководителям, родившимся с ними в один день. Иногда согласию на трудоустройство способствует архитектура здания или дизайн офиса. Мужчины выходят на работу в компании, где много красивых сотрудниц. Не обошлось и без котиков, — тот самый случай, когда собеседование свернуло не туда, но оказалось результативным: «Разговорились о кошках. У директора тоже оказался персидский кот, как и у меня».

(фото с http://fotokto.ru/photo/view/6336829.html

04 ноябрь 10:00 | : Будни

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