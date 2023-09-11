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Школьник из Архангельской области стал призером турнира по спортивному программированию

Соревнования состоялись в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» и вошло в Единый календарный план Министерства спорта Российской Федерации. Участники первенства — приглашённые победители и призёры всероссийских и международных олимпиад: Международной олимпиады по информатике IOI-2023, Всероссийской олимпиады школьников-2023 и Межрегиональной олимпиады школьников по информатике и компьютерной безопасности.

 В хакатоне по «Продуктовому программированию» участники за 24 часа в командах до пяти человек создавали прототипы Telegram-ботов, жюри оценивали их функционал и технологичность. Победителями стали школьники из лицея Иннополис Республики Татарстан: Иван Ожиганов, Амир Бакиров и Эмиль Набиуллин. Команда создала Telegram-бота по заказу и доставке еды из любимого буфета. Серебро забрала команда Оренбургской области: Алексей Юматов, Илья Жуков, Василий Шевлюк, Дмитрий Колядин и Рустамиз Мавлетбердин. Тройку лидеров замкнула команда из Марий Эл, её члены — Альфит Гайфуллин, Фёдор Михеев и самая юная участница первенства — четырнадцатилетняя Ирина Хусаинова. 

 Впервые в спортивном программировании провели соревнования по дисциплине «Программирование систем информационной безопасности». В индивидуальном зачёте спортсмены находили уязвимости на корпоративном портале и настраивали административный доступ. Лучшим спортсменом индивидуального зачёта стал Дмитрий Боев из Оренбургской области. Серебро и бронза первенства достались Егору Борозенцу из Новосибирской области и Вячеславу Софьину из Архангельской области. 

(фото с https://dzen.ru/a/ZGw8ZE9XGTdwbwsx

17 октябрь 07:53 | : Будни

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