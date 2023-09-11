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Только 6% архангелогородцев не верят в любовь

Лишь 7% архангелогородцев готовы согласиться с высказыванием «любовь живет три года», большинство же верит в то, что любовь вечна.

По мнению 55% респондентов, любовь может существовать вечно. 12% считают, что каждая влюбленность уникальна. 7% согласны с высказыванием «любовь живет три года», причем женщины придерживаются такого мнения чаще мужчин. По мнению 4%, любовь может существовать гораздо дольше 3 лет. По мнению 3%, — только около года. Любовь живет около 5 лет, — считает 1 из 100 опрошенных.

 6% утверждают, что любви вообще не существует.

 В целом по стране, в сравнении с аналогичным исследованием 2010 года, россияне стали чаще верить в то, что любовь может жить вечно — 55% против 49% 13 лет назад.

(фото с https://propansionaty.ru/staty/mezhdunarodnyj-den-pozhilyh-ljudej/

13 октябрь 10:33 | : Будни

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