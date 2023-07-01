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Две офисные девы из Архангельска поборются за три миллиона рублей

18 сентября стартует интернет-голосование за выход в финал 14-го сезона Международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2023». В этом году две участницы из Архангельска допущены к голосованию на сайте конкурса.

 Две сотрудницы местных компаний принимают участие в полуфинале Международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2023». Онлайн-голосование продлится с 18 сентября по 8 октября на сайте конкурса, по итогам которого из 128 полуфиналисток России и зарубежья выберут 30 участниц финального шоу. Эти девушки получат возможность представить себя, свою компанию и свой город в финале конкурса и выиграть 3 000 000 рублей в качестве главного приза (налог оплачивает организатор), роскошную корону и возможность стать лицом рекламной кампании двух крупных российских брендов. 

В этом году прошли кастинг и участвуют в голосовании за выход в финал:

  • Валерия Цыганова, главный менеджер по зарплатным проектам, ПАО «Банк ВТБ»;
  • Ксения Ковалевская, менеджер по туризму, Турагентство «Семь континентов».

Чтобы поддержать девушек, необходимо проголосовать на сайте конкурса.  По правилам голосовать можно один раз в сутки, но за троих понравившихся участниц полуфинала. После этого этапа останутся всего 30 участниц: 25 – по итогам онлайн-голосования и 5 – по усмотрению оргкомитета. Их имена мы узнаем 9 октября на сайте конкурса. Прошедшие отбор примут участие в финальном шоу «Мисс Офис – 2023», которое состоится 25 ноября в Москве

       Всех участниц финального шоу будут ждать сказочные призы от партнеров конкурса: путешествия, ювелирные украшения, гаджеты, косметические наборы, SPA-программы, фитнес-абонементы и многое другое. 

Международный конкурс красоты «Мисс Офис» – это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Конкурс учрежден в 2010 году. Основная цель – популяризация образа успешной деловой женщины. Онлайн-трансляцию финала 2022 года посмотрели более семи миллионов человек. Ссылка на финальное шоу 2022 года – www.missoffice.org/online.php

Тема «Мисс Офис» в этом году – «Любовь и милосердие»: команда «Мисс Офис» и участницы поддерживают российские благотворительные фонды. Кроме того, при отборе конкурсанток оргкомитет уделял особое внимание неравнодушным девушкам, которые организовывают или принимают участие в акциях и проектах, поддерживающих нуждающихся. Полуфиналистки рассказывают о своей благотворительной деятельности в соцсетях с хэштегом #добрыеделасмиссофис, призывая следовать своему примеру. 

Проголосовать за участниц полуфинала – https://www.missoffice.org/contestants/2023/  


19 сентябрь 07:47 | : Будни

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