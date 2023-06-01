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Курящие архангелогородцы скептически относятся к повышению акцизов на сигареты

Минфин предложил увеличить на 30% акцизы на сигареты, стоимость пачки которых составляет более 200 рублей.

Идею увеличения налога поддерживают 46% архангелогородцев, против высказался каждый третий (33%). Женщины поддерживают предложение Минфина чаще мужчин (49 и 40% соответственно).

Уровень одобрения подобных антитабачных мер растет с увеличением уровня доходов опрошенных (43% среди зарабатывающих до 50 тыс. руб. и 49% среди граждан с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц). Больше всего же сторонников увеличения акцизов — среди некурящих (54%), а меньше всего — среди курильщиков (17%).

(картинка с https://crosp.net/wp-content/uploads/2017/04/apache-centos.jpg)

 Курение вредит Вашему здоровью!

10 август 09:24 | : Будни

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