71% выпускников архангельских вузов работает не по специальности

Конец лета и начало осени – горячее время для многих: образовательные учреждения готовы обучать школьников и студентов, а недавние выпускники, сдавшие все экзамены, получившие дипломы и отдохнувшие за лето, готовы к поиску первой работы. Эксперты hh.ru проанализировали почти 200 000 резюме выпускников и студентов 2023 года, живущих в СЗФО, и выяснили, кем они хотят работать прямо сейчас.

За последние три месяца выпускники и студенты в возрасте от 18 до 25 лет, живущие на Северо-Западе, разместили почти 200 000 резюме, из них в Архангельской области около 5 000 резюме или 2% на Северо-Западе страны.

В топ-3 желаемых должностей, на которые хотят устроиться этой осенью молодые жители Архангельской области, вошли: администратор, менеджер по работе с клиентами и разработчик. Также выпускники этого года интересуются профессией продавца, официанта, дизайнера, секретаря, преподавателя, инженера, маркетолога, копирайтера, аналитика. Интересно, что лишь 3% молодых соискателей Архангельской области на данный момент претендуют на должность курьера.

Отметим, что по данным опроса hh.ru, 71% местных выпускников ищут работу или уже работают не по специальности, полученной в вузе. При этом 63% из них сначала пытались найти работу по профессии, но из-за маленькой зарплаты (37% опрошенных), смутных перспектив в карьере (21%) и плохих условий труда (21%) бросили попытки работать по профессии, полученной в вузе.

«Интересно, что у местных выпускников достаточно высокие зарплатные запросы. Так, каждый десятый (11%) выпускник Архангельской области хочет получать зарплату не ниже 75 000₽. 40% ожидают доход до 55 000 рублей. И только каждый третий (39%) готов трудиться за зарплату до 35 000. В данном случае отметим, что одной из наиболее частых причин отказа в трудоустройстве именно среди молодых людей являются завышенные ожидания со стороны соискателей», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

В свою очередь местные работодатели предлагают студентам и выпускникам доход на уровне 50 000₽. При этом по ряду востребованных у молодых специалистов профессий предлагаемая зарплата может быть выше, например, в сфере доставки товаров молодым работникам в Архангельской области заплатят до 52 400₽, в сфере добычи сырья – до 90 000₽, в области строительства – до 52 000₽, в добычном секторе – до 90 000₽.

(фото с https://smartik.ru/novokujbyshevsk/post/176940880)



