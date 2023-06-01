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Командировочные архангелогородцы мечтают попасть в Питер, Москву и Владик

Санкт-Петербург, Москва и Владивосток — самые привлекательные города для командировок: именно в этих местах чаще всего хотели бы побывать по долгу службы архангелогородцы.

Главная мечта тех, кто ездит в командировки, — попасть в Санкт-Петербург: побывать в северной столице по работе хотел бы каждый девятый (11%). Чуть реже сообщают о желании посетить Москву (9%) и Владивосток (8%). По 6% хотят съездить в командировку в Сочи и Калининград, 4% — в Казань. О визите в Екатеринбург, Петропавловск-Камчатский, Краснодар, Нижний Новгород и Новосибирск мечтают по 2% опрошенных. Еще 26% назвали другие места: упоминались Астрахань, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре, Омск, Псков, Ростов-на-Дону, Самара, Ярославль. Готовы к командировке в любой город 13%: «Профессионал везде готов работать и показывать результат».

Интересно, что сам Архангельск не попал в список вожделенных командировочными городов общероссийского опроса.

 О деловой поездке в Москву и Сочи чаще мечтают женщины. Тех, кто готов отправиться в любое место, больше среди мужчин.

19 июль 10:25 | : Будни

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