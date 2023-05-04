В Архангельске проходит фестиваль "Здоровое Поморье"

Мастер-классы по йоге, площадка лазертага, уникальные лекции от ведущих медицинских специалистов о том, как улучшить здоровье, выступления артистов на сцене и многое другое, все это – фестиваль «Здоровье Поморья». Он стартовал, по-настоящему, «громко», с выступления группы барабанщиков 29bit.



«На этом фестивале себя может найти каждый, независимо от возраста. Я заметил тенденцию, что уже на протяжении 20 лет все больше северян начинает придерживаться здорового образа жизни, мужчины стали меньше курить, предпочитают этому занятия спортом, а фестиваль «Здоровье Поморья» может им предоставить все возможности, чтобы себя занять и замечательно провести время», - отметил депутат Архангельского областного Собрания Михаил Авилиани.

«Здоровье Поморья» впервые проходит в Архангельской области. Фестиваль – уникальное явление, где гармонично переплелись площадки совершенно разного характера, но каждая сумела найти положительный отклик среди северян. Так, например, рядом с главной сценой проходил мастер-класс по Хапкидо, в котором мог принять участие каждый желающий. Это корейское боевое искусство, техника построена на самообороне. Мировые специалисты неоднократно отмечали, что бойцы Хапкидо должны обратить энергию соперника против него же самого, иными словами, поймать того на его же ошибках.



На «Красной пристани» проходили танцы по Зумбе, а рядом с ними расположились представители уличной культуры – райдеры. На своих велосипедах они прыгали через рамы, выполняли трюки - зрители были в восторге. И это лишь только малая часть, на фестивале «Здоровье Поморья» работало 22 площадки.

«Здесь каждый имел возможность обследоваться, провести экспресс-диагностику, получить консультацию у врача-терапевта. Я сама по образованию врач-педиатр, подобные мероприятия просто необходимы, ведь здоровье наше все. Деятельность этих площадок согласованы с областным министерство здравоохранения, вскоре, подобные мероприятия, возможно, появятся и во дворах», - сказала координатор площадки «Здоровое Поморье» Кристина Саблина.

«Главная цель фестиваля – пропаганда здорового образа жизни. Хотелось отметить, что нам удалось собрать достаточно большое количество площадок. Но заявок поступило еще больше, мы не смогли вместить всех желающих, думаю, фестиваль будет проводиться на регулярной основе, он будет расширяться и плотно займет свое место среди городских культурно-массовых событий», - отметила организатор фестиваля «Здоровье Поморья» Юлия Смирнова.

Поддержку в организации фестиваля оказало региональное отделение «Единой России».



